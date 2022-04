Nepochopiteľné, prestali sme hrať, kajala sa Nitra. Mora sa volá Haščák

Prečo Stavjaňa nestriedal Honzíka skôr?

Súboj z tretieho finále: vpravo Filips Buncis, ktorý bol na ľade pri piatich góloch Slovana (vrátane dvoch oslabení), vľavo Marcel Haščák, ktorému to proti Nitre mimoriadne páli. (Zdroj: TASR - Henrich Mišovič)

Kde bolo, tam bolo, tam sa Nitranom stratil puk z očí, hľadali ho po mantineloch, až spadol do tutovky Gašparovi a zrazu bolo 0:2.

Tlak jasne lepších corgoňov bol razom fuč. Najväčší rival im v treťom finále privodil prehru 2:6. Najvyššiu domácu za dva roky.

Znie to neskutočne, ale Slovan v Nitre od návratu z KHL vyhral 12 z 13 zápasov a strelil 55 gólov! A Haščák proti nej za štyri sezóny spravil 32 bodov v 17 dueloch...

Vo svete tvrdých chlapov si Nitra na rovinu povedala, prečo Bratislavčanom dala gólové darčeky aj s mašličkami.

Nočná mora Haščák

To bol úvod! Ako parný valec. Tvrdoň vedľa, Sýkora cez bránkovisko, Buček do spleti tiel, Bodák z dorážky takisto, Rábek vedľa, Krivošík do brankára. Vírivý pohyb, krátke nahrávky, kreativita. V 13. minúte mohlo byť 3:0, namiesto toho zasvietilo 0:1. Mezei fauloval a presilovku premenil starý známy kat.

„Boli sme lepší v celom zápase. Určite. Nespomínam si na žiadny tlak Nitry. A môj gól na bližšiu žrď? Honzíka mám prečítaného,“ sebavedomo vyhlásil Marcel Haščák, ktorý dal aj posledný zásah Slovana na 1:6.

Možno najdrahšie platený hráč extraligy je v Nitre ako ryba vo vode. Za posledné štyri sezóny tam spravil úžasných 20 bodov (9+11) v 8 zápasoch.

Haščák mohol vyniknúť aj preto, že brankár hostí Windsor nerobil chyby v šanciach domácich.