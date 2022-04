Fitnesky z Nitry úspešné v Šuranoch

Slovenská asociácia fitnesu, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) mala počas minulého víkendu bohatý súťažný program.

V Šuranoch sa v sobotu uskutočnili majstrovstvá SR v športovej kulturistike mužov a fitnese žien pre rok 2022. Úspešné boli zástupkyne dvoch nitrianskych klubov (plus jeden zástupca mužského pohlavia), spolu získali štyri medaily. Zlato si odniesla Juliana Makšiová. Uvádzame výsledky do 6. miesta.

Výsledky GymGol Klubu Nitra - fitness acrobatic nad 163 cm: 2. Daniela Civáňová, fitness acrobatic do 163 cm: 4. Paulína Bajerlová, fitness artistic open: 3. Rebeka Maťušová.

Výsledky IvetFit Nitra - body fitness do 163 cm: 1. Juliana Makšiová, wellness fitness open: 5. Elena Masaryková, bikini fitness nad 169 cm: 6. Adriana Rusková, men's physique do 173 cm: 3. Miroslav Medo.

V nedeľu súťažili deti na Grand Prix Šurany vo fitnese. Výprava GymGol Klubu Nitra sa tešila z troch zlatých medailí. Zverenky trénerov L. Maťušovej a E. Červeňovej sa najbližšie predstavia na M-SR v Levoči (14. 5.).

Výsledky - do 7 rokov: 1. Emka Poljačeková, 4. Chloe Michaela Švelanová, do 11 rokov: 1. Nelka Poljačeková, do 13 rokov: 1. Emma Červeňová, do 8 rokov: 2. Alicia Daniella Šinkovič Gomez, do 9 rokov: 4. Lana Michaela Švelanová, 5. Laura Baková, 7. Regina Damašková, do 8 rokov: 5. Sofia Slobodová, do 12 rokov: 5. Petra Kováčiková, do 14 rokov: 5. Hanka Múková.

V nedeľu sa v Šuranoch predstavila aj Laura Marenčáková (Ivetfit Nitra), v kategórii do 14 rokov obsadila 2. miesto.