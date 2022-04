Slovan ohýba pravidlá, Podkonickému nezávidím, reaguje Chrenko

Nitra po včerajšom zápase disciplinárke adresovala až štyri podnety.

Do Bratislavy sa ide za stavu 2:2, finále odvekých rivalov ešte bude kinotrhák. Včera to bol nitriansky triumf 4:1 i scény ako z hokejovej zoo – provokácie, päste, hlavička, údery brankára. Disciplinárke už v sérii adresovali podnety oba kluby.

Stredajšie emócie sa z hromadnej strkanice na ľade preniesli aj do mediálnej zóny.

Tréner Slovana Andrej Podkonický sa obul do Tomáša Chrenka, generálneho manažéra Nitry, ktorý v play-off pomáha na striedačke.

„Mohol by rešpektovať hráčov, ktorí sú na ľade. Ako keby nestačilo, že po nich kričia ľudia. Je nemysliteľné, aby to robili aj tréneri. Od nás to nikto nerobí,“ povedal Podkonický o Chrenkovi.

MY noviny poskytli priestor reakcii Tomáša Chrenka. Svoje pokriky na Belluša z tretej tretiny odmietol komentovať.

Chrenko: Podkonický nezvládol emócie

„S Andrejom Podkonickým sme vždy mali dobré vzťahy a verím, že tomu tak bude aj po sérii, keď opadnú emócie. Napriek tomu musím reagovať na jeho vyjadrenia na moju adresu. Budem rád, ak moje správanie nebude hodnotiť človek, ktorý sa v materskom klube vo Zvolene, kde mal kontrakt, ani neunúval oznámiť, že podpísal inú zmluvu so Slovanom,“ začal generálny manažér Nitry.

„Tréner Podkonický nezvládol svoje emócie rovnako ako jeho hráči na ľade. Rozumiem, že je pod veľkým tlakom a nervózny, možno zmätený z toho, že najprv sa učil švédske prvky od Dömeho a keď mu nanútili fínskych asistentov, musí sa učiť fínske prvky. V reprezentácii zase má kanadské prvky. Prvkov viac ako v chemickej tabuľke,“ rypol si Chrenko.

Podkonickému nezávidí

Načrel aj do špekulácií o Jánovi Pardavom, údajnom kandidátovi na post trénera Slovanu.