Strieborné slzy Nitrianok

Krásne volejbalové finále je za nami. Nitrianky v ňom históriu prepísali, no nie tak, ako chceli. Ale Volley project je naďalej na vzostupe.

Keď kuchárky nemajú formu (na bábovku), môžu si ju ísť kúpiť.

Volejbalistky takúto vymoženosť nemajú. Keď ide do tuhého, musíš sa ukázať. Buď formu máš, alebo nie.

Ženy UKF Nitra sa prvýkrát v histórii prebojovali do finále ligy. S obhajcom titulu prehrali posledných sedem setov v rade, a tak sa právom z titulu raduje skúsenejší klub.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po záverečnom hvizde sa výdych po ťažkej sezóne miešal so slzami na nitrianskych tvárach. S troškou šťastia (či umenia) to však mohlo byť inak.

V sérii bolo niekoľko zlomových momentov, kedy stačilo málo. O jednu loptu viac zložiť či zblokovať, nedostať eso, urobiť správne rozhodnutie na nahrávke.

Pozrite si fotky

Pozrite si fotky Medailový večer v Nitre (FOTO) Čítajte

Spomeňme si na prvý domáci zápas. Nitrianky v ňom vo štvrtom sete prešustrovali vedenie 24:21. Ak by sa to nestalo, išli by do tajbrejku v psychickej výhode a kľudne mohli po dvoch dueloch viesť 2:0 v sérii.

Faktor šťastia prial slávistkám aj v prvom piatkovom sete. Za stavu 21:22 dva zo zvyšných troch bodov hostiek boli Haškovej esá s páskou, tzv. „prasatá“...

V ďalšom priebehu duelu však Bratislavčanky dokázali, že zlaté medaily im patria právom. Nitrianky teda po vlaňajšom treťom mieste pridali do klubovej vitríny striebro. Vytúžené zlato vychádza v postupke na budúcnosť.

Netreba zabudnúť! Najúspešnejšiu sezónu v histórii ozdobil tím UKF ziskom Slovenského pohára, keď vo finále nestratil so Sláviou EU ani set.

Fotogalériu Miroslava Slávika nájdete tu.

Ďalej v článku hovoria Bočkay, Matušov, Španková a Hudecová František Bočkay: * ako vníma striebro * čo Nitriankam nie celkom fungovalo * v čom bol súper lepší * čo ho teší z tejto sezóny * či pokračuje pri tíme ďalej. Michal Matušov: * kto bol podľa neho favoritom série a prečo * prečo sa slávistkám podarilo obrat v sérii z 0:1 na 3:1, čo bolo kľúčové a čo badal na hráčkach Nitry. Michaela Španková: * aký čudný pocit mala po prvom zápase série (po výhre 3:2) * čo sa v tíme trochu stratilo * čo mala akoby každá hráčka Nitry na sebe. Romana Hudecová: * kde vidí príčiny neúspechu vo finále a čo ju mrzí * ako zhodnotila svoje finálové výkony * či mohlo finále vyzerať inak s Krajčírovou a Konárovou. Dozviete sa aj to, ktorá volejbalistka Nitry má na budúci víkend svadbu! ...a ešte oveľa viac.

Bočkay: Druhé miesto mrzí