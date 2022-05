Bežci v sereďskom parku (+FOTO)

Tradičné podujatie malo svoj 37. ročník.

Milovníci behu sa stretli v sobotu predpoludním na Sereďskom behu. Okrem výkonnostných bežcov si na peknej akcii prišli na svoje aj deti a konal sa aj nesúťažný rodinný beh pre najmenších.

V mestskom parku na dvoch hlavných tratiach (10 km, 5 km) súperilo 183 bežcov. Desať kilometrov najrýchlejšie odbehol vysokoškolák z Mojmíroviec Adam Kĺbik, ktorý si tak dal darček k nedávnym 21. narodeninám.

„Zo začiatku sa mi išlo dobre. Dosť nás potrápilo teplo aj terén. Poľné cesty, panely, tráva, cesta. Po 5. km to vzdal jeden z mojich najväčších konkurentov Mišo Burza, a tak som sa ocitol vpredu sám so slušným náskokom. Snažil som sa ísť, čo to dá, ale dnes nebol môj deň. Na víťazstvo to stačilo, no viem, že mám naviac. Skúsim to ukázať o týždeň v Galante, snáď to pôjde lepšie. Samozrejme, treba poďakovať organizátorom za pekný bežecký zážitok. Veľmi ma potešilo stretnutie s kamarátmi po dlhej dobe,“ povedal pre MY noviny víťazný Adam Kĺbik z BK Duslo. Odniesol si sladkú odmenu od Sedity a hodnotnú poukážku do športovej predajne.

Ďalšími víťazmi hlavných kategórií boli Katarína Sivoková, Andrej Čelín a Romana Komárňanská. Tá dokonca na 5 km porazila všetkých mužov. Podujatie organizuje Mesto Sereď s partnermi.

Z výsledkov vyberáme

10 km

Muži do 39 r.: 1. A. Kĺbik (BK Duslo) 36:25, 2. T. Mackovič 36:53, 3. M. Hrabinský 38:59.

Muži 40-59 r.: 1. R. Bazaldua (CK AB Sereď) 37:24.

Muži od 60 r.: 1. F. Zsebi (Žirany) 49:12.

Ženy do 39 r.: 1. K. Sivoková (Bratislava) 40:42, 2. A. Belzarová (Šaľa) 42:34, 3. M. Kapošová (Sedita) 48:56.

Ženy od 40 r.: 1. D. Kozárová (Lelu) 46:41.

5 km

Muži do 39 r.: 1. D. Junas (AK Bojničky) 19:28.

Muži 40-59 r.: 1. A. Čelín (MiniMon) 19:21.

Muži od 60 r.: 1. V. Horváth (Dolná Krupá) 25:01.

Ženy do 39 r.: 1. R. Komárňanská (Sherunsslovakia) 18:50

Ženy 40-59 r.: 1. D. Halenkovičová 24:01

Ženy od 60 r.: 1. M. Jomová (Bajkorun) 29:04