Blamáž a katastrofa. ViOn má 2 721 ligových štartov, prečo ide do baráže?

Ak vypadneme, 80 percent z nás si už nezahrá ligu, penil kapitán Čögley.

Nedalo sa na to pozerať.

Zlaté Moravce v sobotu museli vyhrať v Senici, ktorá nemá peniaze, ligistov (hrá s náhradníkmi a dorastencami) a od leta možno ani ligu. Zlyhali na plnej čiare. Dominovali držaním lopty 71 percent, ale to bolo všetko. Sedemdesiatdva minút nevystrelili na bránu! Sú zaslúžene predposledné.

„Vedeli sme, že domáci budú zatiahnutí a totálne v bloku. Z pološancí sme nevedeli trafiť bránu. Trápime sa celú sezónu, nevieme trafiť ani štadión, nieto bránu. Sme katastrofálni smerom dopredu i dozadu,“ úprimne hovoril kapitán Peter Čögley.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako bolo po zápase v šatni Zlatých Moraviec

Aké sú dôvody baráže a ako ostro to komentuje Čögley

Prečo by podľa neho 80 percent vionistov už nehralo ligu, keby sa vypadlo

Akú štatistiku má ViOn napriek baráži podľa Benkovského lepšiu než v minulej sezóne

Prečo je podľa neho "všetko zlé"

Či Benkovský zvažuje abdikáciu

Čo musí byť na ViOne témou týchto hodín a dní

Ktorý vionista hrá slabo a ako primadona

Nezmyselné nákopy

Senica si v šestnástke zaparkovala autobus a do útoku chodila iba na malé výlety. ViOn hlavne v druhom polčase nezmyselne nakopával lopty a boleli z toho oči. Namiesto šikovnej kombinácie po krídlach, ktorá by raz-dva rozleptala neskúsenú obranu outsidera.

„Mali sme to viac rozhýbať, aj sme si to hovorili. Ale nie je to jednoduché ako na playku. Sledujete čas, tlačí vás to, hlava rýchlejšie pracuje,“ priznal Čögley.

Prvú šancu Zlatých Moraviec v Senici (0:0) mal Taofiq Jibril, ale prestrelil ju do výšin. (zdroj: Jozef Bedej)

Kto nechce ísť naplno, nech ide domov

Remíza 0:0 odpálila záchranársku veselicu na Záhorí a Zlaté Moravce definitívne poslala do baráže o zotrvanie v prvej lige proti druhému tímu druhej ligy.

Ostávajú dva zápasy súťaže, ide v nich vôbec o niečo? Samozrejme! O dobré meno rodinného klubu, ktorý v malom meste krvopotne netvorí ligový rozpočet preto, aby videl hanebné výkony.