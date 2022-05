Kocian: Nemôžem dopustiť, aby ViOn vypadol. Bude asistentom Hipp?

Nový tréner verí „hurá impulzu“.

V roku 1990 s reprezentáciou hral štvrťfinále MS v Taliansku a zvolili ho najlepším futbalistom Československa. Ako stopér si spravil skvelé meno v Banskej Bystrici a nemeckom St. Pauli.

POHĽAD MAJITEĽA KLUBU Kocian na ViOne? Ondrejka to vždy nosil v duši. Majiteľ vysvetlil odvolanie Benkovského Čítajte

JÁN KOCIAN (64) už 29 rokov trénuje, viedol reprezentáciu Slovenska, bol aj pri rakúskej a jemenskej. Po sedemnástich zastávkach tak trochu uzavrel kruh.

„Na tréning môžem prísť bicyklom,“ glosoval rodák z Topoľčianok, ktorý s futbalom preletel svet, ale teraz bude konečne trénovať doma.

ViOn sa musí zachrániť – a podľa majiteľa na to našiel správneho muža.

Nerátal s tým

Viliam Ondrejka nám povedal, že vždy nosil v duši priviesť Jána Kociana trénovať na ViOn... – spýtali sme sa Jána Kociana

Ale nikdy mi to nepovedal! (smiech)

Vy ako rodák z regiónu ste tiež nosili v duši, že sa to možno raz podarí?

Priznám sa, že keď sa to tu celé budovalo, šlo po etapách, rástla tribúna, dávalo osvetlenie a stánok bol čoraz krajší, hovorieval som si – panebože, si z Topoľčianok, tak raz by si tu mohol trénovať. Týmto dňom sa to plní.

Tento sen som mal aj so St. Pauli. Hrával som tam a chcel som tam trénovať mládež. Lenže prišiel pán Vengloš a ponúkol mi trénovať spolu s ním slovenskú reprezentáciu. Takže som zahodil St. Pauli a šiel trénovať reprezentáciu.

Ján Kocian sa dnes ujal kormidla v FC ViOn. (zdroj: TASR - Henrich Mišovič)

Keď sa ľudia dozvedeli o vašom príchode na ViOn, zastavovali vás na ulici a zdravili?

Povedal by som to nasledovne. Aj s vami, novinármi, mám veľmi dobrý vzťah. Ku niektorým dlhší, ku niektorým viac-menej žiadny. Tiež som musel včera odmietnuť pár rozhovorov, vedel som, že dnes bude brífing a všetko povieme tu. Bolo toho veľa.

Takisto to bolo s ľuďmi. Písalo mi strašne veľa ľudí. Dokonca mi gratulovali z Nemecka. „Kurnik“, to je nenormálne, v tomto čase médií o človeku hneď všetko všade vedia (úsmev). Bude toho dosť. Že som z Topoľčianok, je pekné, môžem prísť na bicykli na tréning. V prvom rade sa však koncentrujeme na tieto štyri zápasy.

NA ROVINU S BÝVALÝM TRÉNEROM Prestarnutý tím? Manévre s Ďubekom? Chyba s Yilmazom? Benkovský pod paľbou otázok Čítajte

Prečo ste sa po troch rokoch vrátili do trénerského kolotoča?