Napodobní Mezei Gordieho Howea?

Ďalej sa v rozhovore dozviete aj toto:

* či je sezónou spokojný * ako vníma účinkovanie mužstva * čo mohlo hrať rolu vo zvládnutých sériách s Popradom a Zvolenom * ktorí hráči Nitry ho príjemne prekvapili * čo ho najviac potešilo v sezóne a čo sklamalo * kedy si musel počas sezóny zobrať slovo a ako kapitán prehovoriť chalanom do duše * v akom zlom zdravotnom stave nastupoval v play-off * aký typ trénera by podľa neho mal prísť do Nitry * za čo je vďačný z uplynulej sezóny * dokedy chce hrať hokej * kedy by začal rozmýšľať o rozlúčke * či si myslí, že si stihne zahrať súťažne ešte so synom Brankom * čo bolo preňho pridanou hodnotou na uplynulej sezóne * čo si myslí o budúcnosti S. Bučeka a Š. Nemca – kde by mali (mohli) pôsobiť * ...a oveľa viac.