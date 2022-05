Nový zimák? Pre Nitru veľká priorita (33 otázok Kováčikovi)

Šéf klubu vysvetlil nezhody so Stavjaňom aj 30-eurové vstupné.

Dovidenia striebro, vitaj leto: Nitra oslávila deviatu medailu, Slovensku učarovala krásnym hokejom a vypredaným zimákom a teraz si musí odpovedať na „iks“ vážnych otázok.

Kto bude tréner po Stavjaňovi? Ktorí lídri odídu? Aké posily prídu? Kam vleje zisk zo vstupného? Ako rieši nový štadión? Koho podporuje vo voľbách?

O všetkom sa MY Nitrianske noviny hodinu rozprávali s prezidentom HK Nitra MIROSLAVOM KOVÁČIKOM.

Podpora z celého Slovenska

Odborníci nečakali Nitru vo finále, ale vy a Tomáš Chrenko ste tímu od začiatku mimoriadne verili. Skončil podľa vás „až“ druhý alebo „iba“ druhý?

Nechcem sa nikoho dotknúť, ale otázka znie, kto je odborník... Keď sa na to pozrieme rétorikou niektorých redaktorov, ktorí nás pred sezónou pasovali na baráž, tak druhé miesto je niečo neskutočné.

My sme ale boli od začiatku presvedčení, že staviame veľmi kvalitné mužstvo s veľkým potenciálom na zlepšovanie. Od viacerých hráčov sme očakávali prelomovú sezónu a z veľkej časti sa to aj potvrdilo.

A či je druhé miesto veľa alebo málo? Boli sme veľmi blízko titulu a veľmi sme ho chceli vyhrať. Mužstvo malo charakter i kvalitu a bolo nastavené na titul. Ale i tak je to obrovský úspech, lebo v extrémne vyrovnanej lige je hranica medzi úspechom a neúspechom tenučká.

Odkedy HK Nitra vedú Miroslav Kováčik (na fotke) a Tomáš Chrenko, klub získal šesť medailí zo siedmich sezón. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Čím podľa vás Nitra predčila Poprad i Zvolen a čím ju predčil Slovan?

V prvom rade by som vyzdvihol všetky naše série. Súperi mali veľkú kvalitu. Dobré bolo, že sme narazili na tímy, ktoré neboli deštrukčné a chceli hrať hokej, čím sa veľmi podobali nášmu štýlu. Preto neprišlo k toľkým zraneniam. Takto by to malo byť, play-off je tiež len hokej a malo by sa hrať podľa rovnakých pravidiel ako základná časť. Zákernosti doň nepatria, ani špinavá hra.

Série sa lámali na detailoch. Hlad po úspechu a predsa len o niečo väčšia kvalita preklopil sériu s Popradom na našu stranu. So Zvolenom to bolo vyrovnané, zabrali nám nosní hráči a chalani veľmi chceli postúpiť.

Uznávam kvality všetkých súperov i Slovanu, ale bolo v našich silách ho zdolať. Na rozdiel od Slovana sme však mali za sebou dve nielen kvalitatívne, ale aj emočne ťažšie série. Naopak, náš súper na ceste do finále ušetril viac fyzických a najmä psychických síl. To je najväčšia príčina, prečo sme ho neporazili.

TRÉNER HOVORIL O KONFLIKTOCH S VEDENÍM

Bola to deviata medailová sezóna Nitry a piata finálová. Čím bola výnimočná v porovnaní s ostatnými?

Toto play-off bolo pre mňa najemotívnejšie za sedem rokov vo vedení klubu a jedna neuveriteľná jazda. Vyrovnaná už od štvrťfinále. Dnes tu spolu v máji sedíme a bilancujeme úspešnú sezónu, ale už dávno sme mohli mať po nej.

Som hrdý na chalanov, ako sa postavili k play-off. Nemám im čo vytknúť ohľadom nasadenia a vôle. Vzopreli sa veľakrát osudu, nezlomili sa. Ukázali sme charakter. Preto ma veľmi mrzí, že sme to nedotiahli až na úplný vrchol. Chalani si to zaslúžili. Také obrovské sklamanie som už dávno nevidel, aké zavládlo v šatni po šiestom finálovom zápase. Doslova sme plakali. Aj na tom bolo vidieť, že sme neboli uspokojení, veľmi sme chceli vyhrať.

Kopec z chalanov zažilo takéto skutočné play-off prvýkrát. Som šťastný, že v zápasoch sa posúvali, väčšina z nich v sezóne zaznamenala progres. Do kariéry im to dalo veľa, hlavne mentálne.

Úplne najviac ma však mrzí, že sme nezískali titul pre našich fanúšikov. Vo finále som cítil veľkú podporu dokonca z celého Slovenska. Ľudia nám priali, držali palce. Play-off s divákmi bolo nenahraditeľné. Vlani to bez nich nemalo zmysel.

Konflikty so Stavjaňom? Určite nie

Tréner Stavjaňa okamžite po konci finále oznámil svoj koniec v Nitre i „konflikty s vedením“, ktoré niektorých hráčov „vnímalo inak ako on“. Boli to zásadné nezhody? O pár dní už Stavjaňa pre české médiá tvrdil, že konfliktmi by to nenazval.