Rýchla Galanta: Ani pokorenie rekordu Keňana nestačilo na triumf (+FOTO)

Prvýkrát od roku 2019 sa opäť stretla bežecká rodina na parádnej akcii v Galante.

Dve edície škrtla pandémia, ale 38. ročník Behu Galantou – Behu oslobodenia už konečne opäť spojil priateľov behu. Predpoveď počasia, sľubujúca prehánky a dážď, nevyšla. To hlavne potešilo mladších bežcov, ktorí sú vždy tí najvďačnejší účastníci. Organizátori mali radosť, že na tratiach o dušu súperilo vyše 200 detí.

Hlavné kategórie si to rozdali na 2,5 km mestskom asfaltovom okruhu. Aktéri Behu zdravia si ho odbehli len raz, ostatní štyrikrát. Okrem toho zápolilo aj sedem štvorčlenných štafiet, dokopy to bolo viac ako 420 dospelých.

Že v Galante tieto preteky robia na úrovni, podčiarkol Slovenský atletický zväz, keď zaradil tento beh do seriálu Slovenského pohára. To prinieslo vysokú kvalitu. Posúďte sami.

Marek Lenčéš a Michal Staník prekonali traťový rekord Keňana Chiruticha z roku 2018, ale nestačilo im to na triumf na pretekoch! Ešte rýchlejší totiž bol favorit behu Marek Hladík z Bratislavy, ktorý sa po prvom kilometri odpútal od Mareka Lenčéša a vyhral systémom štart – cieľ.

„Pred dvoma týždňami som bežal na M-SR na dráhe, kde mi to vôbec nevyšlo, tak som si prišiel napraviť chuť. Chcel som bežal pod 31 minút, vedel som, aký je traťový rekord, takže tak som to aj rozbehol. V druhej polovici mi začínalo byť teplo, ale osviežoval som sa a podarilo sa bežať celkom rýchlo. Pocitovo to bolo super,“ povedal aktuálny majster SR v polmaratóne, ktorého hlavným tohtoročným cieľom bude októbrový košický maratón.

Ďalšími víťazmi hlavných kategórií boli Silvia Valová, Tomáš Smolárik a Maďarka Zita Kácser. Všetci si odniesli aj obrovský televízor Samsung.

Riaditeľom pretekov a zároveň moderátorom je dobre známy Peter „Mano“ Tomič.

„Nebolo ľahké pripraviť túto akciu, ale mal som okolo seba super partiu ľudí a dobrovoľníkov. Sme šťastní, že sme dokázali pritiahnuť kvalitu. Teším sa, že po pauze prišli behať ľudia do Galanty a videl som na ich tvárach radosť, to ma teší. O dva roky by sme chceli mať pri jubilejnom 40. ročníku u nás majstrovstvá Slovenska v behu na 10 km,“ prezradil Peter Tomič.

Zaplnený kultúrny dom aplaudoval oceneným, gratuloval im aj primátor Peter Paška, hlavný garant podujatia. Po vyhlásení víťazov prítomných potešila tombola (26 cien) a bodku za krásnou akciou dalo spevácke vystúpenie „novozloženého tria“ – Marek Hladík, Silvia Valová a moderátor „Mano“. Pridala sa k nim celá sála! „Keďže z Galanty pochádzal Karol Duchoň, zaspievali sme si z plného hrdla Elena, ty si život môj,“ vysvetlil s úsmevom riaditeľ vydarenej akcie.

Z výsledkov vyberáme

10 km

Muži do 39 rokov: 1. Marek Hladík (BMSC) 30:47, 2. Marek Lenčéš (ŠKP Bratislava) 31:42, 3. Michal Staník (BK Lysá pod Makytou) 31:46, 5. Matúš Kompas (ŠK ŠOG Nitra) 33:01.

Muži 40-49 rokov: 1. Ľuboš Bogdányi (Galantská elita) 36:14, 2. Jozef Staník (BK Lysá pod Makytou) 38:22, 3. Pavol Tokár (ŠK ŠOG Nitra) 38:29, 4. Tomáš Mrva (Gal. elita) 39:23.

Muži 50-59 rokov: 1. Pavol Tallo 40:43, 2. Anton Kĺbik (BK Duslo) 40:47.

Muži 60 rokov a viac: 1. Jan Cvičela (Kľačany) 42:41.

Ženy do 34 rokov: 1. Silvia Valová (AK ZVP Lučatín) 36:08, 2. Lucia Pelikánová (Dukla B. Bystrica) 37:16, 3. Zuzana Michaličková 39:24.

Ženy 35-49 rokov: 1. Radka Roháčová (ZVP Lučatín) 40:53, 2. Dagmar Vargová (AK Bojničky) 41:48, 3. Andrea Belzarová (Šaľa) 42:06.

Ženy od 50 rokov: 1. Ildikó Kozmérová (RoniRun Club) 46:45.

2,5 km

Muži: 1. Tomáš Smolárik 8:46, 2. Ján Chlpek 9:06, 3. Filip Plavý 9:19.

Ženy: 1. Zita Kácser (Maď.) 8:22, 2. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 9:10, 3. Veronika Pravdová (Olej Centrum) 10:57.

Zmiešané štafety (4x2,5 km): 1. AC Nové Zámky (Daniš, Hezká, Holczhei, Šebeňa) 35:59

Víťazi detských kategórií: David Psota, David Prokein, Jakub Ontkoc, Peter Csikos, Matej Geleta, Kristína Ovčíková, Alžbeta Plužincová, Michaela Gajdošová, Natália Lelovicsová, Emily Schmidtová.