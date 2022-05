Trénuje 35 rokov, ale toto nikdy nezažil. Zabudnutý Duga chce šancu (dva príbehy z Vrábeľ)

Hľadá sa Kocianov asistent – bude to bývalý známy futbalista Nitry?

Vlani siahali po postupe do druhej ligy, teraz zrejme vypadnú do štvrtej ligy, ale možno až do piatej (ak budú posledné) a stále pritom hrajú tretiu, občas aj s prvoligistami z FC ViOn.

Dnes prišli piati (Pintér, Haspra, Duga, Kolesár, Horák), no bizár Vrábeľ mal siedmu prehru z jedenástich jarných duelov. Veľmajster Pekár to v 85. minúte trafil fantasticky a lepšia Myjava vyhrala 3:2.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo je silnou ospravedlnenkou Vrábeľ (+150 slov o zápase)

Čo Kollárik za 35 rokov trénovania nezažil

Ako hodnotil vionistov: ktorí ho sklamali, ktorí potešili (a prečo)

Ako Kollárik kritizoval spoluprácu s Benkovským a čo očakáva od tej s Kocianom

Čo si Duga vyčítal na výkone a ako komentoval gól na 2:3 z veľkého uhla

Ako Duga vnímal, že bol fit, ale za ViOn nehrával

Prečo sa Duga sám vypýtal do Vrábeľ

Ako šatňa vzala príchod Kociana a ktorý bývalý známy futbalista je kandidátom na jeho asistenta

Nikoho nechce uraziť, ale...

Polčas ešte vyhrali, Kolesár trafil penaltu po Tomanovom lakti do sánky Zrubca (1:1) a potom poslal do úniku Horáka (2:1), ale po Myjava dominanciou otočila na 2:3. Domácim došiel dych a silnú ospravedlnenku majú v objektívnej skutočnosti.

„Takéto niečo som v kariére nikdy nezažil,“ začal Jozef Kollárik.