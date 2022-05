Známkujeme hokejistov: Parádny Buček, skvelý Mezei, frajer Hrnka

Nitranov za strieborné play-off hodnotíme ako v škole.

Najprv to hlavné: klobúk dole pred hokejistami. Hrať s horúčkami a zraneniami je silná káva sama o sebe, ale vyhrávať? To je na osobitný potlesk!

Nitra dofrčala až do finále hlavne vďaka skvelej partii, ktorú aj tréner Stavjaňa označil za rozhodujúci faktor v zlepšovaní hráčov. Zabudli na bolesti i choroby a 19 zápasmi za 39 dní potiahli klub k deviatej medaile.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre piatich corgoňov to bolo prvé extraligové play-off v živote, pre desiatich prvé s divákmi. Nebolo kam uhnúť, na vlastných chybách sa učili v priamom prenose.

Aby bolo o čom po sezóne diskutovať, MY Nitrianske noviny oznámkovali hokejistov Nitry ako v škole – na škále 1 až 5 – výlučne za výkony v play-off.

Známky i hodnotenia nájdete aj hokejovej prílohe aktuálnych MY Nitrianskych novín

Brankári

DAVID HONZÍK 2. Vychytal kľúčové zápasy s Popradom. Jeho heroické predĺženie na Slovane ešte dlho bude v pamätiach – betónmi pripnutými k ľadu vykrýval výborných strelcov a dal Nitre šancu na prekvapenie. Celkovo vyhrala 4 z 10 duelov, v ktorých bol v bráne od začiatku. Bol o čosi menej istý než OˈConnor, ale to Čechovi nijak neukrajuje z dôležitosti pre tím.

MATT OˈCONNOR 1- . Mal lepšiu úspešnosť zákrokov než Honzík, ktorý bol striedaný dvakrát. Kanaďan iba raz a zažiaril v rozhodujúcich semifinálových zápasoch so Zvolenom. Keby sa nešťastne nezranil, zrejme by bol jednotkou v bráne až do konca finálovej série. Vyhrala 6 z 9 duelov, v ktorých chytal od začiatku. Nitru si zamiloval a snahou na ľade to potvrdzoval.

Obrancovia

BRANISLAV MEZEI 1. Nesporný vodca a najspoľahlivejší obranca tímu. Vyspelo pracoval s priestorom okolo seba a mimoriadne pokojne s pukom. Skúsene určoval tempo hry, dohliadal na hravú mentalitu mužstva. Extra platná hora svalov pred bránou. Plus chytrá strela, ktorou prebúdzal Nitru v posledných bitkách so Slovanom. Je úžasné, aký stabilný štandard si drží v 41 rokoch. Kto ho posiela do dôchodku, nerozumie hokeju.