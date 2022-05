Krivošík? Splnený sen Ďurovkina. Incar chce s Nitrou ďalší titul

Spolumajiteľ klubu bežne fandí v kotli.

Z Incaru vyráža tristo zamestnancov a dvestopäťdesiat vozidiel na cesty po celom Slovensku. Na poschodí svojho sídla v Lužiankach si dokonca zriadili malé múzeum.

Zo stien sa usmievajú hokejové artefakty, aké by v každej aukcii šli na dračku. Dresy Blackwatera, Krištofa, Kováčika, Mila i Lalibertého a to nie je všetko. O pár krokov ďalej z rámov žiaria kúsky z NHL.

„Versteegov hraný dres z Calgary,“ popýši sa MAREK ĎUROVKIN (37), ktorý kedysi vydražil hokejku, s akou Marián Hossa vyhral Stanley Cup. Hossov dres visí priamo oproti Versteegovmu. Vedľa Pánika.

Zarámovaný nie je iba jeden. „Pred dvoma-troma rokmi som kamarátku poprosil, či mi zoženie dres Krivošíka. S Hämeenlinnou bol majster Fínska a veľmi sa mi páčila jeho hra. Filip mi ho podpísal a poslal balíkom, poštovné bolo azda drahšie než dres... Ostal som nadšený a počudovaný, keď nám Miro Kováčik na klube vlani oznámil, že Krivošík chce hrať za Nitru,“ usmieva sa zástupca riaditeľa Incaru.

Skvelí šéfovia

Marek Ďurovkin má silné slovo aj v hokeji. Od júna 2015 je 25-percentným spoločníkom HK Nitra. Povedľa Miroslava Kováčika, Tomáša Chrenka a Róberta Pánisa.

„Mirovi a Tomášovi do roboty nekafrem, plne im dôverujem, klub vedú skvele. Majú neskutočný čuch na hráčov, veď osem hráčov v reprezentácii je z Nitry alebo za ňu hralo. Aj preto s Incarom v rámci možností podporujeme šport a hlavne hokej. Už vyše pätnásť rokov. Je to čisto o pomoci športu. Zárobky žiadne, bláznite?“ prehodil žoviálny chlapík, ktorý medaily zbieral ako pretekár v motošporte.

"Ďuriho" povery

Teraz z vipky tlieska hokejovým. Alebo z kotla.

„Áno, na pár výjazdoch som priamo medzi fanúšikmi. Sú to úplne normálni ľudia, ktorí rozumejú hokeju, žiadni hulváti, skvele medzi nimi precítim zápas. S Incarom pomáhame fanklubu aj bezplatnými autobusmi na výjazdy, máme v nich dôveru, vrátia nám ich nepoškodené. Som poverčivý, preto na vybrané výjazdy nosím dres prezidenta Kováčika alebo klubovú mikinu z roku 2015. A v semifinále so Zvolenom som na výjazd konečne ukecal aj otca, s ktorým sa o hokeji bavíme neustále. V rodine sa pasoval za najväčšieho hokejového odborníka,“ úsmevne pridal Marek Ďurovkin o tatovi, šéfovi chladiarenskej prepravnej spoločnosti zo slovenskej špičky.

Motorový Bajtek, blázon Hrnka

Incar vozí aj hokejistov. Od leta novým autobusom. A pravidelne s nimi parkuje medzi smotánkou. V máji pridali už deviatu medailu v klubovej histórii, superfavorit Slovan im ušiel iba o dve víťazstvá.

„Slovan mal jasne vyšší rozpočet, ale pri troche šťastia sme ho mohli zdolať. Zdá sa, že nám s ním vyrastie podobná rivalita ako kedysi s Banskou Bystricou. Striebro je skvelý úspech! Miro a Tomáš o finále hovorili už dlhšie, veril som ich úsudku. Bučeka chvália všetci, mne sa už dlho páči Krivošík, ale ocenil by som aj iných. Je fantastické, čo v 41 rokoch hrá Mezei. Tiež mám rád našu motorovú myš Bajteka. A Hrnka je blázon, ten sa postaví hocikomu. Teším sa z mladých, ukázali sa v dobrom, chodilo na nich kopec skautov,“ rozpráva Marek Ďurovkin.

Nenasýtení fanúšikovia

Oslavy striebra si vychutnal priamo z ľadu.

„Fanúšikom nám ostatné kluby môžu iba ticho závidieť. Po prehre so Slovanom skandovali aj hodinu po zápase! Boom je u nás stále, ľudia stále nie sú nasýtení. Nesmierne si to vážim. Preto by si Nitra zaslúžila nový a kultúrnejší stánok. Aj preto, koľko vynikajúcich hokejistov vychovala. Musel by to však byť štátny projekt,“ pridal „Ďuri“.

S Incarom sú na scéne 31 rokov a pomaly tak dlho sú aj blázni do športu, podporujú tiež menšie kluby v regióne. S futsalom a motošportom získali viac než po jednom titule, preto s úsmevom glosujú, že na rade je dupľa v hokeji.

„Presne tak, chceme druhý titul,“ s úsmevom zakončil Marek Ďurovkin, spolumajiteľ HK Nitra.