Rozbil mobil a spravil najlepšiu sezónu. Medailový mág hrá inak než kedysi

Hrnka zažil nechutnú bodku za play-off - čo mu povedal kustód Slovana?

Maximum v góloch (25), asistenciách (24) i bodoch (49). Navyše preliezol cez päťstovku extraligových štartov. Strieborná sezóna Nitry bola životnou jazdou TOMÁŠA HRNKU.

Než v novembri oslávil tridsiatku, trochu sa hľadal. No jedna „medicína“ mu zafungovala.

Narodil sa v play-off, ale ešte deň pred štartom finále na Slovane si v horúčkach nevedel predstaviť, že nastúpi. Hecol sa a pohnal Nitru do vyrovnaných bojov o zlato. Na konci s nepochopiteľnou aférkou s kustódom Slovana.

„Hrnec“ v rozhovore pre MY Nitrianske noviny potvrdil, že jeho odpovede bavia najlepšie z celej šatne.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Hrnka hrá inak ako kedysi a čo môže za jeho najlepšiu sezónu

Ako komentuje spojenie s Tvrdoňom

Ako vníma koniec Stavjaňu

Prečo podpísal trojročnú zmluvu, hoci pôvodne chcel ročnú

Ako si spomína na debut za Nitru (2011)

Prečo má tlačidlový mobil a prečo neodpisuje fanúšikom

Čo nechutné mu pri podaní rúk povedal kustód Slovana

Ako to s virózou a zraneniami Nitranov vyzeralo vo finále

Nitru mnohí nečakali striebornú. Prečo ňou bola?

Ani ja osobne som to nečakal. V prvej polovici sezóny sme ťažili z výborného útoku, strieľali veľa gólov. No obranná hra nám príliš nešla. Uvedomovali sme si to a postupom sezóny to dali dokopy. Aj my, útočníci, sme viac začali pomáhať obrancom. Ako partia sme sa k tomu postavili zodpovedne. Nedá sa stále hrať iba pekný hokej a útočiť. Ukázali sme, že vieme zahrať aj nieže škaredo, ale defenzívne.

Bolo play-off v niečom výnimočné?

Keď si to porovnám s mojim prvým play-off za Nitru z roku 2013, mal som oveľa významnejšiu pozíciu. Toto bolo play-off bolo výnimočné hlavne kvôli našim vynikajúcim fanúšikom. S nimi je všetko iné než bez nich. Kvôli nim sme na ľade zo seba vydali o niečo viac.

Len jeden Nitran dal v jednom play-off viac gólov než Tomáš Hrnka (10) - Samuel Buček (13) a taktiež v tejto sezóne. (zdroj: Miroslav Slávik)

Mohli ste Slovan obrať o titul?

Mali sme na to. Slovan si asi myslel, že to s nami bude mať ľahšie. Trochu sa nás zľakol, ale vyhral zaslúžene. Má kvalitný tím a aj iné materiálne veci. Skrátka robil všetko pre to, aby storočnicu oslávil titulom.

Ako ste oslávili striebro?