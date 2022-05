Chceme v Nitre Sereď. Bude to nitriansky klub (46 otázok viceprimátorovi)

Mesto už tri roky nemôže dať klubu ani cent. Nedá mu ani stotisíc pre licenciu na akadémiu.

Ide sa do finále. Kdesi medzi papierovými slučkami a podvýživenou pokladnicou FC leží osud futbalu v Nitre. O spojení so Sereďou sa konečne iba nešušká v tajničkách.

„V prvom rade chceme zachrániť mládež. A Sereď je cesta k tomu, nie cieľ. Štadión by sa symbolicky rozdelil,“ znie z radnice o pláne A, ale sú aj plány B a C.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viceprimátor Nitry DANIEL BALKO rozpráva o vzniku prakticky novej prvoligovej značky v meste, zvláštnych stretnutiach s majiteľmi klubu i kontroverznom videu FC, ktoré ho naštartovalo do úprimného interview s MY Nitrianskymi novinami.

„Akoby si klub neuvedomoval, čo všetko sme mu pregĺgali a tolerovali,“ vyriekol viceprimátor Balko a vyložil karty v mimoriadne veľkom rozhovore.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako veľmi by bol „nový klub“ nitrianskym a čo na to Sereď

Či sa Balko nebojí, že by to ľudia neprijali a aký je najhorší scenár

Čo vraví mesto na stanovy SFZ, ktoré vylučujú seredský scenár v Nitre

Či Balko považuje Sereď za dôveryhodného partnera

Čo prezident SFZ žiadal od Serede a prečo fúzia s Nitrou nebude

Prečo mesto tri roky nedalo klubu ani cent a nedá mu ani stotisíc na licenciu pre akadémiu

Prečo mesto napriek tomu, že klub nevydokladoval dotáciu (2019), predĺžilo nájom a či to považuje za spreneveru

Čo pred dvoma mesiacmi sľúbil mestu vlastník klubu Kucej a či to splnil

Či mesto ráta so zánikom značky FC Nitra

Ako radnica vie ušetriť klubu stotisíc eur

Ktoré zo šiestich lanských podmienkach nájmu (z leta 2021) klub splnil a aké problémy robil tenistom

Ako je to s vlastníctvom umelého osvetlenia

Prečo mesto nerobilo radikálne riešenia ohľadom klubu a prečo mu neplatilo energie

Ako sa mestské plány B a C týkajú ČFK Nitra a čo na to H. Benčík

Prečo Balko odmieta mestský klub a ako o kríze FC komunikuje s poslancami

Ako hokej „profituje“ na kríze FC Nitra

Na štadióne Sereď aj Nitra

V týchto dňoch a týždňoch sa rozhoduje o licenciách na prvú ligu i akadémiu i nájomnej zmluve od mesta Nitra na štadión. Ako komentujete súčasnú situáciu?

Je naozaj vážna, ale taká bola vždy, keď sa blížilo licenčné konanie. To minuloročné znamenalo pád FC Nitra do tretej ligy. A momentálne nie je žiadna istota, že Nitra získa licenciu pre akadémiu. Ale to sa týka aj Serede pre prvú ligu.

Rozdiel je možno v tom, že keď sme vlani rozhodovali, komu poskytnúť nájom na futbalový areál, rozhodli sme sa pre FC Nitra kvôli tomu, že väčšina rodičov stále očakávala ozdravenie klubu a obávala sa razantných riešení, napríklad neposkytnutia nájmu. Zo strany klubu takisto boli všemožné záruky, že tretia liga bude maximálne rok, pôjde sa vyššie a tak ďalej. Lanské rozhodnutie preto bolo logické – nemohli sme ísť proti vôli rodičom.

Treba si uvedomiť, že našou prioritou vždy bola a je úroveň mládežníckej futbalovej prípravy v Nitre – aby sa neznižovala. Preto sme boli ochotní tolerovať mnohé veci a privierať oči nad všeličím. Už vlani klub mestu a Nitrianskej investičnej spoločnosti dlhoval vyše 200-tisíc eur. Napriek tomu sme urobili maximálne ústretové kroky a poskytli nájom za euro.

Ale napríklad v aktuálnej nájomnej zmluve, ktorá onedlho končí, sme klub žiadali vysporiadať problematiku športovej infraštruktúry, keďže FC Nitra spochybňoval nároky na mestské vlastníctvo, napríklad umelého osvetlenia.

V stredu ste sa rozprávali so zástupcami rodičov detí v Nitre, vo štvrtok s predstaviteľmi FC i ŠKF Sereď. Aké máte pocity zo stretnutí?

Keďže máme dvoch záujemcov o nájom na štadióne, prvýkrát sme sa rozhodli pomôcť obom. Dôvodom je hlavne mládež. Že máme v Nitre akadémiu, je pekné, ale otázka znie, či je dlhodobo udržateľná a či je v záujme mesta mať akadémiu, ktorá pripravuje deti pre okolité okresné mestá. Hlavným cieľom je, aby v Nitre hralo ligové mužstvo, za ktoré by mohli hrať talenty z Nitry. Lebo teraz za financie SFZ, rodičov a iných donorov vychovávame mládež pre iné kluby.

Seredi i Nitre chceme ponúknuť nájomné zmluvy. U oboch je podmienkou zisk licencie – pre Nitru na akadémiu, pre Sereď na prvú ligu. Do 27. mája budeme poznať definitívy o licenciách. Štadión by bol symbolicky rozdelený. ŠFK Sereď by dostal ponuku na nájom hlavného štadióna, a to aj so všetkými náležitými povinnosťami, teda spĺňaním kritérií pre prípadnú reprezentáciu. FC Nitra by dostal nájomnú zmluvu na vedľajšie tréningové plochy, ktoré mu na prípravu mládeže stačia.

Z toho ale vyplýva, že áčko Nitry by nehralo na hlavnom štadióne.