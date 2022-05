Nitra má štyri majsterky Slovenska

Dievčatá z GymGol klubu sa dostali aj do nominácie na majstrovstvá sveta detí.

V Levoči sa konali majstrovstvá Slovenska vo fitnese detí v rámci Slovenskej asociácie fitnesu, kulturistiky a silového trojboja. Zúčastnilo sa viac ako 80 detí z celého Slovenska.

Nitriansky GymGol klub reprezentovalo 11 dievčat a všetky sa umiestnili vo finálovej šestke. Kvarteto Nitrianok sa tešilo z titulu majsteriek Slovenska.

"S výsledkami sme nesmierne spokojní a o to viac nás teší, že všetky štyri majsterky Slovenska nás budú reprezentovať na majstrovstvách sveta detí, už na budúci týždeň, v srbskom Čačaku," informovala Lívia Maťušová, ktorá vedie dievčatá spolu s Eleonórou Červeňovou.

Výsledky Nitrianok na M-SR

do 7 rokov: 1. Emka Poljačeková, 2. Chloe Michaela Švelanová

do 8 rokov: 1. Alicia Daniella Šinkovič Gomez, 6. Ella Masaryková

do 9 rokov: 3. Laura Baková, 5. Lana Michaela Švelanová, 6. Regina Damašková

do 11 rokov: 1. Nelka Poljačeková

do 12 rokov: 5. Petra Kováčiková

do 13 rokov: 1. Emma Červeňová

do 14 rokov: 6. Hanka Múková