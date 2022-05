Legenda všetko zmenila a najlepší utekal z Česka. Analýza z šou v Klasove (+100 FOTIEK)

Dolné Obdokovce kritizovali rozhodcov. Oprávnene?

Starosta Ján Balázs do tmy handrami utieral zapršané sedačky, jeho syn Marek vykosil ihrisko ako z prvoligovej pohľadnice, zazneli kostolné zvony i hymna Liverpoolu a v Klasove zase nebolo nič dôležitejšie než futbal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dolné Obdokovce šokovali prvým polčasom ako z taktickej knihy Diega Simeoneho, ale domáca legenda rozpútala drámu a 376 divákov v dileme hádalo finalistu až v šesťkolovom penaltovom rozstrele.

Tisícdvesto slov zo strhujúceho semifinále Campri Cupu.

AJ TOTO SA DOZVIETE Taktický náhľad na hru BFC - aké finty mal Peciar na Klasov?

Ako to cez polčas vyzeralo v šatni prehrávajúceho Klasova

Ako domáca legenda prevrátila zápas naruby

Ako komplikovane dorazil na semifinále najlepší hráč D. Obdokoviec

Prečo Bako najprv sedel

Čo sa vyčítalo rozhodcom a či oprávnene

Ako Senecký prečítal kľúčovú penaltu Betíka

Skvelý "Bodok"

Brániť všetci, útočiť pár – no o to hrozivejšie. Expresne dostupovať hviezdy favorita. Zakazovať prečíslenia, poctivo sa vracať, vpredu hľadať diery, ideálne cez zraniteľné kraje. A brnkať na nervy. Čo si „Bodok“ nakreslil na tabuľu, to si za prvý polčas dokonale odfajkol.

Veď aby Klasov pol duelu nemal žiadnu tutovku? A dokonca doma, kde strieľa priemerne 5,6 gólu na zápas?!

Zoltán Kluka trafil center Zeleňáka, potom poslal roh do kombinácie i gólu Farkaša a v 41. minúte zasvietilo 0:2. Mohlo aj viac! Bača sa v tutovke pošmykol, Borota ju prestrelil do záhrady, Zeleňák trafil do Seneckého a Peciar ju neponúkol Farkašovi. Na šance azda 1:6. Udivené publikum nazeralo taktickej dominancii Dolných Obdokoviec.

Dolné Obdokovce rýchlym brejkom vyšachovali obranu. Zoltán Kluka takto dal na 0:1. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Vysoká škola 6. ligy

„Na príprave sme si dali záležať,“ hovoril hrajúci tréner hostí Peter Peciar a prezradil strategické finty.