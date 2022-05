Aj Realu by dali trojku, Ondrejka ako Cézar. Senzácia ViOnu má 15 rokov

Čašník, učiteľ dejepisu, správca rieky. Čo dnes robia nečakaní šampióni?

Celý 2-tisícslovný článok nájdete aj v pondelkových (23. 5.) MY Nitrianskych novinách.

Zídu sa chalaniská z vidieka, oblečú dresy nepoznaného klubu a vytrú kocúra milionárom. To nie je vtip, to je možno najväčšia senzácia 53-ročných dejín Slovenského pohára.

V máji 2007 ho vo finále so Sencom (4:0) vyhralo najmenšie mesto v histórii a iba druhýkrát nie prvoligista. Zlaté Moravce chceli iba nepozorovane prejsť druhou ligou, napokon zabili dve muchy jednou fantastickou jarou a vo fontáne oslavovali miestenku do Pohára UEFA.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Boli sme iba skupina kamarátov, žiadni drahí hráči, veď Roman Greguška na zápas prišiel na favoritke a fajčil z okna, potom si to na ihrisku s kýmkoľvek rozdal ako rovný s rovným. Dali sme do toho drinu a potom to išlo samé. Také niečo sa stane iba raz za život,“ spomína Jiří Klabal, jediný cudzinec jedinečnej partie, ktorá dnes visí na stenách sídla FC ViOn.

Veľké veci malého klubu majú už pätnásť rokov, preto MY Nitrianske noviny s mikrofónom obvolali pamätníkov.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo dnes v civile a vo futbale robí 23 šampiónov

Prečo bol Ondrejka ako Cézar

Ako Rosinský a Greguška hecovali ViOn v kľúčových bitkách

Kto na "milión percent" rátal s triumfom v pohári

Komu na oslavách spadla trofej, kto sa kúpal vo fontáne a koho nešlo skrotiť

Aký prísny bol tréner Rosinský

Čo z vtedajšej doby chýba Pavlendovi na dnešnom ViOne

Ktorých dvoch hráčov z roku 2007 by Chren bral do dnešného ViOnu

Prečo hrdina Choma ani nemal byť na ViOne a čo si kúpil za prémie

Postúpite! Len to ešte neviete...

Klub? Mladší než republika? Hráči? Tiež neznámi. Kto by v lete 2006 tipoval postup Zlatých Moraviec do prvej ligy i Pohára UEFA, zavreli by ho do sanatória. Triumf v Slovenskom pohári je dodnes ich najväčší úspech.

Začal víťaznou penaltou Chomu v Trenčíne. Pohár vyhráte a napíšte mi na papierik, čo si o tom teraz myslíte – už vtedy v šatni povedal tréner Ján Rosinský. A pred štvrťfinále s Nitrou (1:0) to zopakoval.

„Mysleli si, že je to blbosť,“ usmieva sa po rokoch Rosinský.

Šesťstotisícová prémia ostala v šatni. (zdroj: TASR)

„Veď proti Trenčínu sme si šli iba zahrať! Žiadne veľké oči,“ spomína Maroš Choma, v lige občasný strelec, no v pohári hrdina so 7 gólmi v 5 zápasoch!

„Vedel som sa orientovať v šestnástke, hlavne po centroch. Ale toľkým gólom som sa čudoval,“ hovorí bývalý obranca.

Na ViOne pritom ani nemal byť. „Mal som ostať v Podbrezovej, ale nedohodla sa s Banskou Bystricou. A tak som šiel do Zlatých Moraviec. Myslel som si, že budeme hrať o záchranu. Zlato v pohári a postup do ligy nikto nečakal,“ pridal Choma.

V ceste za slávou vyradili béčko Slovana a až štyroch ligistov! Najlepšieho v semifinále. Nadupaná Petržalka (v predošlej sezóne účastník skupiny Ligy majstrov) vyhrala prvý zápas 1:0 a pri Žitave viedla 2:1. Ale vtedy to prišlo.

Martin Chren (s loptou) bol v máji 2007 23-ročným útočníkom Zlatých Moraviec. Dnes je obranca a s 297 štartmi prvoligový rekordér klubu. (zdroj: TASR)

Plichta zavesil krásnu akciu na jeden dotyk (3:2), Ondrejka centrami nabil Hözlovi (2:2) i Chomovi (4:2) a populárni Kamenár, Kozák, Obžera, Guédé či Halenár razom mali z hanby kabát.

„Petržalku sme dovtedy vídali iba v televízii. Absolútne nikto nám neveril, že ju vyradíme,“ rozpamätal sa stredopoliar Ján Juska, vtedy zapletený do akcie víťazného gólu.

„Chlapcom som v polčasovej pauze povedal, že ešte to nevedia, ale postúpia do finále. Otočili na 4:2 a predviedli skutočne neuveriteľný výkon,“ prezradil tréner Rosinský.

Pohárová jazda 2. KOLO: Trenčín - ViOn 0:0, na p. k. 5:6 (víťazný p. k. Choma) 3. KOLO: ViOn - Slovan B 4:1 (Choma, Ondrejka, Klabal, Plichta). ŠTVRŤFINÁLE: ViOn - Nitra 1:0 (Choma). SEMIFINÁLE: ViOn - Petržalka 0:1 a 4:2 (Choma 2, Chren, Plichta). FINÁLE: Senec - ViOn 0:4 (Choma 2, Černák, Plichta).

Aj Real by dostal trojku

Vyradenie superfavorita z Petržalky bolo injekciou sebavedomia do žíl vionistov. Ján Rosinský lišiacky novinám nadiktoval, že favoritom je Senec, ale...