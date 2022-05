Buček odmietol Rusov, Seattle by dával zmysel. Čo na to Valábik?

KHL nie, vyjde NHL? Ani s AHL by vraj nestratil.

Nový klub hrá NHL iba rok, z 1 200 námetov na názov si vybral Kraken – podľa bájnej morskej príšery – zápasy štartuje introm ako z hlbín mora a po nich hráči hádžu lososy do publika. Vášnivý rybár Samuel Buček by do Seattlu pasoval ako ryba na háčik...

Nadpis šedého boxu Čo nám povedal skaut Seattlu

Ktorý český klub mal záujem o Bučeka

Ktorý klub z KHL odmietol Buček a prečo

Čo si Valábik myslí o Bučekovom presune do NHL, prípadne AHL

Prečo by Seattle pre Bučeka dával zmysel

Rokuje sa

V striebornej sezóne bol sólokaprom Nitry a s 88 bodmi i 54 gólmi v 69 zápasoch dobýjal extraligové rekordy. Preto má teraz azda na každý prst zahraničnú ponuku. Tú najzvučnejšiu v sobotu odhalil svetu Richard Lintner – vo svojej šou Citronáda sa útočníka pýtal na kontrakt v NHL so Seattlom Kraken.

„Bol by som veľmi rád, keby to tak bolo. Ale nie je to zatiaľ isté. Je to v štádiu riešenia. Rokuje sa o tom. Uvidím, či sa to dotiahne. Pevne verím, že všetko, čo sa má vybaviť, sa vybaví. A že tam pôjdem,“ odvetil Samuel Buček a fanúšikovia Nitry hltali každé slovo.

Pozorovali ho v Nitre

Bol by to totiž kúsok ako z Guinessovej knihy rekordov a ďalšia potvrdenka fantastickej práce pod Zoborom. Ísť do NHL priamo zo slovenskej ligy? A „až“ vo vlastne 24 rokoch? Nikdy nereprezentoval na olympiáde či majstrovstvách sveta, do top ligy sveta ani nebol draftovaný.

„Skauti Seattlu v sezóne boli veľakrát v Nitre na hokeji. Prioritne sledovali Sýkoru a Nemca, popritom aj ostatných,“ povedal nám generálny manažér klubu Tomáš Chrenko a vytočili sme aj zástupcu amerického klubu.