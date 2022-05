Nerozlučná dvojička oslavuje sedemdesiatku

Ján Rosinský a Rastislav Vincúr jubilujú na pozadí 15. výročia ich najväčšieho trénerského úspechu.

Spolu hrávali federálnu ligu za Nitru, spolu v domácom klube viedli mládež, spolu vyhrali trofej na Maldivách, spolu s FC ViOn písali históriu (postup do prvej ligy, zlato v Slovenskom pohári a účasť v Pohári UEFA), spolu vzdelávali trénerov. A teraz spolu oslavujú sedemdesiatku – Rastislav Vincúr vo štvrtok 19. mája, Ján Rosinský dnes, 23. mája.

„Odjakživa sme boli kamaráti, chodili spolu na dovolenky. Považovali nás za bratov, za rodinu. Máme spoločné myslenie, preto sme spolu trénovali,“ hovorí Vincúr. „Vždy sme si pomohli. Dodnes výborne vychádzame,“ pritaká Rosinský.

K zástupu gratulantov sa pridáva aj redakcia MY Nitrianskych novín!

Rastislav Vincúr a Ján Rosinský trénersky prispeli k najväčšiemu úspechu FC ViOn. (zdroj: TASR)

Vytvorili neuveriteľné

Šesťdesiatdeväť štartov vo federálnej lige a potom stopka pre zranenie, ktoré rodáka z Choče nasmerovalo do 40-ročného života v trénerskej brandži. V mládežníckych reprezentáciách Československa viedol Kisela i Németha, ba dokonca Bejbla, Blažeka a majiteľa Zlatej lopty Nedvěda!

„Keď sa obzriem za sebou, vidím veľa hráčov a reprezentantov, ktorý mi prešli rukami. A viem sa pozrieť do zrkadla,“ rozpráva čerstvý sedemdesiatnik Ján Rosinský.

Pre hráčov robil veľa a sám od nich chcel veľa. Viedol desiatku klubov, Šaľu doviedol k zlatu v Pohári ZsFZ a do semifinále Slovenského pohára, ktorý pred 15 rokmi nečakane vyhral so Zlatými Moravcami. A hneď s nimi postúpil aj do ligy!

„Jediným cieľom pôvodne bolo zachrániť sa v druhej lige. S pánmi Škulom a Ondrejkom sme si povedali, že v prelínačke o postup do prvej ligy nemáme šancu a sústredíme sa iba na postup do finále pohára, no napokon sa stalo niečo úžasné. Som vďačný, že sme vytvorili niečo neuveriteľné, čo sa v histórii futbalu stáva málokedy,“ spomína Rosinský na najväčší trénerský úspech.

Roky-rokúce vzdelával trénerov, bol aj na stážach v Bayerne Mníchov a Benfice Lisabon. Teraz si užíva dôchodok na chalupe v Choči a radosť mu robia vnučka i traja vnuci (hrajú za ČFK a FC Nitra). Chodí aj na ligu. No „iba“ inkognito.

Futbal od rána do večera

Osud to tak chcel, že štyri dni pred Jánom Rosinským jubiluje aj jeho nerozlučný parťák z rešpektovanej trénerskej dvojice.

„Sedemdesiatku beriem ako číslo. Pracujem s mladými ľuďmi, cítim sa mladší. Ale veľa si pamätám,“ usmeje sa Rastislav Vincúr, hlava vzdelávania trénerov v Západoslovenskom futbalovom zväze.

Za Nitru odchytal 39 zápasov v československej lige, s koučovaním začínal v Želiezovciach, ale Milan Lešický si ho vyhliadol naspäť pod Zobor, aby trénoval brankárov. Aj zvučné mená ako Palúch, Ondruška, Molnár, neskôr aj Seneckého. Osud ho smeroval do Trnavy, ktorej ako hlavný kouč pred 20 rokmi pomohol k návratu do prvej ligy.

„Vážim si tiež úspechy na Maldivách. Spolu s Rosinským sme vyhrali ligu a účinkovali v Ázijskom pohári,“ spomína Rastislav Vincúr.

Zlatomoravský míľnik, najväčší v kariérach nitrianskej dvojičky, nedávno oslávil presne 15 rokov. V trénerskom triumviráte ich dopĺňal domáci znalec Jaroslav Solčiansky.

„Vyhrať pohár a postúpiť do ligy? Bolo to o ľuďoch. Na ViOne sa zišla partia trénerov, hráčov a funkcionárov, ktorí tvrdo pracovali, od rána do večera sa venovali futbalu. A odzrkadlilo sa to na dobrých výsledkoch. Klub fungoval veľmi rodinne, stále napredoval, vždy na štadióne niečo nové vyrástlo. Už vtedy mal ViOn pevné základy a pracoval veľmi koncepčne. Máme na čo spomínať,“ pridal Rastislav Vincúr.