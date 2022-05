Jelenec zase žije futbalom, uskákal aj krškanského obra

Kvalitný zápas a super kulisa, zhodli sa po šlágri siedmoligové elity.

Nevyhrá tam ani Real Madrid! Jelenec je doma nezdolaný už 16 zápasov v rade, ale včera mal namále. Nadupané Dolné Krškany ukázali veľkú kvalitu a v 20. min. mohli viesť 2:0, Jančiar a Homola zahodili tutovky. Domáci napokon silou vôle vyhrali 3:2 a nečakane vedú siedmoligovú nadstavbu o postup.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na Štadióne Adama Nagya to bol skvelý kinotrhák až do konca pred takmer 200 divákmi – nezmar „Kocka“ Nagy gólovo hlavičkoval a dohral s krvavým dresom, Ürge ml. hrozil každým dotykom, Kukučka výstavne trafil a Borbély (víťazný gól) tiež, zažiarili obaja brankári FC (Štrba a Ollári), súpera ťahali Galko i Moravčík a blesk Homola, no veľmi chýbali stopéri Tirpák a Chudík.

Gólový film 1:0 (35. min.): Na tiahly center zo štandardky Ürgeho si unikátne vyskočil nízky Nagy. 2:0 (39. min.): Prečo strieľaš? Diváci za bránou sa čudovali Kukučkovi. Z nenápadnej pozície spoza šestnástky mu stačil miniatúrny rozbeh, aby skvele trafil vedľa nehybného Kosotlániho. 2:1 (42. min.): Moravčíkov center zo štandardky zľava chcel obetavo zachrániť Fazekaš, no nechtiac si loptu zrazil do sita. 3:1 (65. min.): Skvelá akcia! Kukučka napravo potiahol, center sa zdal byť Miškovičovi priďaleký, lenže hroťák si všimol voľného Borbélyho, sklepol mu hlavou a domáci kanonier bez rešpektu napálil. 3:2 (76. min.): Chyť ma, ak to dokážeš – povedal si rýchlik Dolných Krškán Homola, presvišťal obranou, obišiel aj brankára a vyrobil drámu, ktorá napínala divákov až do konca.

Hostia chceli penaltu po údajnej ruke Jelenčanov v 93. minúte. „Nevidel som to, nekomentujem. Nevyhováram sa na rozhodcu. Boli sme lepší, mali využiť šance. Domáci ich využili všetky. Kvalitný zápas a super kulisa,“ vravel krškanský tvorca Eduard Moravčík.

Ešte v 92. minúte Homola nedal čistú šancu na 3:3, favorit tlačil, no „Gýmeš“ napokon uskákal jeho hviezdy a cenné tri body pokropil šampanským priamo na ihrisku.

Domácim sa za dôležité víťazstvo prišiel poďakovať aj fanúšik Jozef Borbély, ktorý chodí na futbal do Jelenca už 50 rokov. "Opäť tu chceme okres," odkázal predsedovi klubu Henrichovi Richterovi (vľavo). Favoritom na postup z B-tímov však pre lepší káder i lepší žreb ostáva Hosťová. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Futbalová dedina po rokoch zase žije futbalom, s Hosťovu sa vzájomne podpichuje a na diaľku preťahuje o postup do šiestej ligy. Jelenec vedie nadstavbu o dva body, no hlavný rival je stále vo výhode – má lepší káder a vo finiši až tri zo štyroch zápasov hrá doma.

„Vyhrali sme veľmi ťažký zápas s veľmi kvalitným súperom. Pre toto robíme futbal! Aj vďaka ľuďom ako Heňo Richter a Dano Kazík sa náš klub zdvihol a chodí oveľa viac divákov ako kedysi,“ jasal strelec Adrián Kukučka.

„V Dolných Krškanoch sme prehrali 0:4, trochu som sa obával zápasu. Rozhodol aj terén, hostia neboli zvyknuté na tak malé ihrisko. A hlavne srdiečko a bojovnosť – každý náš hráč šiel za hranu výkonnosti a zrážal sa. Trénujeme vo veľkom a bavíme sa futbalom,“ hovoril tréner Marián Koreň.