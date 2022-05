Výborný comeback Sládečku

Hneď premiérový štart s vozidlom KTM X-Bow GT2 dokázal Filip Sládečka premeniť na pole position a víťazstvo na rakúskom Red Bull Ringu.

Ani dvojročná súťažná prestávka nič neubrala na výkonnosti 32-ročného Filipa Sládečku, ktorý tento víkend zaskakoval v tíme True Racing by Reiter Engineering po boku Štofiho Rosinu na KTM X-Bow GT2. „Priznám sa, že pred odchodom do Rakúska som mal veľký rešpekt. Predsalen pauza bola dosť dlhá a potreboval som získať istotu. Našťastie tím ma prijal fantasticky a hneď som si porozumel aj s autom,“ prezrádza Nitran Filip Sládečka.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Automobilové preteky sú veľmi svojrázna športová disciplína, keď niekedy všetko do seba zaklapne na prvú a inokedy zasa chýba povestný chlp,“ pokračuje Filip. „Od prvých kôl som cítil, že si s autom budeme rozumieť. Je to vynikajúca moderná technika s veľkým potenciálom. Samozrejme, chvíľu som si musel zvykať na turbo a vyladiť brzdné body, no potom už to išlo.“

Sládečka využil maximum možných kilometrov v tréningoch a v sobotňajšej prvej kvalifikácii ich premenil na fantastické pole position. A to hneď pri svojom premiérovom štarte s novou technikou! Následne v druhej kvalifikácii potvrdil potenciál KTM X-Bow GT2 aj Štofi Rosina, ktorý sa postaral o pole position pre druhé preteky. „Štart do sobotňajších pretekov sa mi vydaril. Vyjazdil som malý náskok, ktorý som odovzdával Štofimu. Ten našu pozíciu ešte vylepšil a výsledkom bolo jednoznačné víťazstvo v úvodných pretekoch víkendu,“ radoval sa Filip Sládečka.

Tím True Racing by Reiter Engineering bol s výkonmi slovenskej posádky spokojný a Slováci s nádejou vyštartovali aj do nedeľňajších pretekov. „Ak nám v sobotu všetko do seba zapadlo, tak v nedeľu to bol už iný deň. Ale v automobilových pretekoch to už tak býva,“ vysvetľuje Filip Sládečka. „Preteky boli ešte dramatickejšie. Vymenili sme niekoľko pozícii a po nešťastnej zastávke v depe sme dostali penalizáciu, ktorá nás odsunula dozadu. Škoda, pretože sme mali znova našliapnuté na pekný výsledok.“

Rosina so Sládečkom skončili napokon v nedeľňajších pretekoch na siedmom mieste. „Myslím, že to bol úspešný víkend. Za seba môžem povedať, že som sa znova rýchlo dostal do tempa a verím, že som tím nesklamal. Veľmi si vážim túto príležitosť, ktorú som dostal a chcem sa za ňu veľmi poďakovať Štofimu Rosinovi a tímu True Racing by Reiter Engineering. Bola to úžasná skúsenosť štartovať v továrenskom tíme. Verím, že nebola posledná a snáď si to ešte niekedy zopakujem. Rovnako sa chcem poďakovať rodine za podporu a všetkým, ktorí mi fandili. Najväčšia vďaka však patrí môjmu „jedinému hlavnému sponzorovi“, ktorým je môj otec. Ďakujem,“ uzatvára úspešný víkend na rakúskom Red Bull Ringu Nitran Filip Sládečka.