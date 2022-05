Vracal sa zo zmrzliny, zachránil ženu z horiaceho bytu. Bývalého hasiča ocenili

V tejto dobe ľudia potrebujú ešte viac vašu pomoc, prihovoril sa hasičom ich krajský šéf Róbert Ambra.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Hasičom zostal aj po odchode do dôchodku. Keď sa vracal s manželkou zo zmrzliny, zachránil ženu z horiaceho bytu v dome opatrovateľskej služby. Dnes ho za to ocenili.

„38 rokov a 115 dní,“ vyčíslil Tibor Polonec z Nitry, ako dlho bol hasičom.

Už z námestia zacítil dym

V osudnú májovú nedeľu sa plánoval z prechádzky vrátiť inou trasou, cez Vŕšok: „Ale povedal som si, nebudem tlačil bicykel do kopca. Už keď sme prichádzali na Župné námestie, cítil som dym. Čím sme boli bližšie, bol štipľavejší a intenzívnejší,“ opisuje situáciu Tibor.

Tibor Polonec na balkóne dosu. (zdroj: jk)

Manželke nechal bicykel a on utekal preveriť, čo sa deje. Nemohol sa dostať do vnútra, zvonil asi štyrom obyvateľom, no nikto neotváral. Nakoniec ho pustil jeden z klientov.

Horiaci byt bol na prvom poschodí. „Dvere boli pootvorené, na chodbičke chodila pani. Čudoval som sa, že v tom dyme tak dlho vydržala - na ľavej strane už šľahal plameň,“ spomína si záchranca.