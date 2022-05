Zážitky a dramatický finiš. MY Liga zamestnancov zabávala firmy aj Rumanovú

Deväťdesiatosem gólov, skvelý guláš a na konci eufória ukrajinskej légie.

Brvno! Tyčka! Šanca! Finále napínalo nervy oboch táborov, Ukrajinci z Jaguaru Land Rover nechávali na ihrisku srdce, McDonald´s hral na nebezpečné brejky, remízovú bitku rozlúskli až penalty, víťazi z automobilky na seba naskákali a tešili sa, akoby práve vyhrali Ligu majstrov.

„Jaguar!“ zakričali si šampióni v klbku a motivovali sa aj veľavravným pokrikom „bayraktar!“. V Rumanovej to bolo viac než len o futbale. Miestni nadšenci do tmy lajnovali či chystali areál, zrána začali s perfektným gulášom, na štadión zaútočil konvoj áut a Liga zamestnancov v gescii MY regionálnych novín mohla naplno vypuknúť.

Turnaj MY Ligy zamestnancov rámcovala príjemná atmosféra, na fotke partička z Trnavskej vodárenskej spoločnosti Piešťany. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Bufet šiel Rumanovčanom lepšie ako na piatoligových zápasoch, každý hráč z ôsmich firiem dostal fľašu vína, v príjemnej vrave sa preberali pekné góly a korenili ju vtipné postrehy moderátora, vyrovnané zápasy rovnako bavili zabehnutých futbalistov, ako aj tých rekreačných.

Dve skupiny dostali mená po top štadiónoch (Old Trafford a Nou Camp), keďže víťaz celoslovenského kola za odmenu pôjde na svetový futbal. Medailový sen dlho snívala BIA Plastic and Plating Technology okolo Martina Mikulu, Adrián Látečka si však zalepil boľačky a svoj Bekaert pohnal k bronzu.

Víťazi z Jaguaru Land Rover na seba radostne naskákali. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Finále bolo reprízou duelu zo skupiny, zvonili konštrukcie a rozhodli až penalty. Víťazný Jaguar Land Rover reprezentovala zostava z Ukrajincov, ktorá uspela na 14-tímovom vnútrofiremnom kvalifikačnom turnaji. Regionálnemu kolu MY Ligy zamestnancov dodala aj najlepšieho hráča – Olexija Osipenka.

„Nevedeli sme, že máme vo firme toľko talentov, navyše náš víťazný tím tvoria naši kolegovia z Ukrajiny, takže sa držíme spoločného motta „Jeden tím, bez ohľadu na to, odkiaľ sme a držíme spolu,“ usmieval sa Patrik Bernáth, manažér šampiónov, ktorých dávala dokopy aj športová komisia Jaguaru Land Rover s Hanou Šestákovou. „V športovej komisii nám ide o to, aby zamestnanci okrem času stráveného spoločne v práci mohli mať aj možnosť na iné spoločné aktivity,“ hovorila Šestáková.

Momentka z dramatického finále Jaguar Land Rover - McDonald´s (0:0, na p. k. 4:2). (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Sami naši zamestnanci o niečo také žiadali. A zatiaľ máme iba pozitívnu spätnú väzbu,“ upozornil ďalší manažér Oto Kortvely. „V Jaguari Land Rover rozbiehame športový klub a toto je naša prvotina. Je naozaj super stretnúť aj ostatné firmy v rámci regiónu a budovať si s nimi vzťahy do budúcnosti. Kvôli pandémii sme sa nemohli takto stretávať a je skvelé, že už taká možnosť zase je. Kto prišiel, mal pekný deň. S účasťou na turnaji sme neváhali, riaditeľ závodu a celý manažment tím nás hneď podporil. Prišli sme s rešpektom, bol to náš prvý turnaj po dlhej dobe. Chceli sme hrať na brejky, nedostávať zbytočné góly, čo sa podarilo, dokopy sme dostali iba tri góly, čiže taktika fungovala,“ pridal Kortvely. „Treba vzdať hold súperom a organizátorom, od začiatku do konca tu všetko klapalo,“ dodal Patrik Bernáth z Jaguaru Land Rover.

Očami organizátora Štefan Korman, obchodný riaditeľ siete regionálnych novín MY: „Našim jediným súperom malo byť v Rumanovej počasie, dažďová predpoveď ale obišla našu dedinku, futbal, emócie, zápal aj nadšenie pre najkrajšiu hru tak dostali toľko priestoru, koľko sme len chceli. V mega vyrovnanom finále firiem svetového rangu Jaguar Land Rover – McDonald´s mohli vyhrať obaja, šance boli tam aj tam, napokon sa rozhodlo v penaltovej lotérii. Víťazom, samozrejme, blahoželáme, hlavne ale ďakujeme všetkým účastníkom za ich prístup k hre, prežili sme spolu krásny futbalový deň. Osobitné poďakovanie patrí tradične nadšencom v Rumanovej za organizáciu podujatia, ktorým nastavili prezident klubu Miloš Konopásek a partia funkcionárov aj fanúšikov tohto klubu mimoriadne vysokú latku. Ešte aj po guláši, ktorý sa varil od rána vo dvoch kotloch, sa len tak zaprášilo. Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie série MY Liga zamestnancov, vidíme sa najbližšie teraz v sobotu 28. mája v Trenčíne a vo štvrtok 2. júna vo Veľkých Uherciach pri Partizánskom.“

Povedali ďalší účastníci Martin Jaček (Peikko Slovakia Kráľová nad Váhom): „Príjemné odreagovanie od práce, fajn myšlienka. Hralo sa nám dobre. Utužili sme našu dobrú partiu.“ Marek Civáň (TD Transport): „Výborné športové podujatie, spolu s ostatnými firmami sme sa zabavili a zašportovali si. Ako dopravná spoločnosť nie sme výrazne športovo založení, káder sme teda stavali na základe na minimalizácii škôd a maximalizácii výsledkov (úsmev), aj keď na skóre sa to neukazuje. Kĺbový autobus by to možno vychytal (smiech). Ak sa bude dať, radi prídeme znova, z Nitrianskych novín sa určite dozvieme o najbližšom turnaji.“ Adam Ryban (RAU Nitra): „Nemali sme vysoké ambície, prišli sme sa v prvom rade zabaviť. Uhrali sme pár pekných akcií a aj jedno víťazstvo. Posledné roky sme kvôli pandémii nemali teambuildingy, preto som rád, že sa nám podarilo toto. Ďakujeme nášmu šéfovi, že nám umožnil prísť na turnaj a podporil nás.“ Martin Sklenár (Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany): „Sme radi, ani trochu neľutujeme, že sme prišli. Takýto skvelý športový zážitok by som doprial každému, jednoducho nádhera. Stojedenpercentná spokojnosť. A to napriek výsledkom – dôležité je predsa sa zúčastniť. Firma nás podporila, vždy hovorila, že ak niečo takéto príde, treba si zašportovať a utužiť kolektív. Myšlienka prísť na turnaj prišla od montérov a vedenie spoločnosti povedalo, že treba ísť a reprezentovať.“ Martin Mikula (BIA Plastic and Planting Technology): „Bolo nám dobre. Na takéto turnaje sa oplatí chodiť. Ide o reprezentáciu firmy.“ Igor Galovič (Mc Donald´s): „Majiteľovi prišiel mail, zišli sme sa zo štyroch reštaurácií, spravili tím a prišli. Škoda finále, ale aj strieborná medaila je pekná reklama. Turnaj je super myšlienka a zaujímavo môže pokračovať aj v celoslovenskom meradle.“ Adrián Látečka (Bekaert Hlohovec): „V prvom rade sa chcem poďakovať spoločnosti, že nás poslala na turnaj a dala nám zelenú, potom chalanom za účasť. Vykryštalizovalo sa celkom dobré mužstvo. Skončili sme veľmi dobre. Firemný turnaj je výborná myšlienka, stretli sme zaujímavých ľudí.“