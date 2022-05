Nitrianky znovu zlaté v Chorvátsku

Bývalé hádzanárky si užili opäť parádny víkend v Omiši.

Masters Handball World Cup 2022 je názov veľkolepého turnaja pre skôr narodených hádzanárov a hádzanárky. V chorvátskom Omiši počas minulého víkendu súperili desiatky tímov z celej Európy v siedmich vekových kategóriách (4 mužských a 3 ženských).

Tím Elite Nitra sa na ňom zúčastnil tretí raz (po rokoch 2018 a 2019) a do tretice sa tešil z triumfu!

V kategórii žien nad 40 rokov súperilo osem tímov a všetky tri medailové priečky obsadili výbery zo Slovenska. Za víťaznými Nitriankami skončili druhé Evergreens z Prešova a tretie ZKA Bratislava.

Gro tímu Elite tvorili Nitrianky, boli doplnené o tri ženy z Martina či Vrútok. Z víťazného kolektívu boli aj dve ocenené individuality - najlepšia strelkyňa Katarína Hanakovičová a najlepšia hráčka Katarína Papáneková.

„Hralo sa nám fajn, s babami sa dobre poznáme. Je to super akcia, má zo všetkého trošku - dobrá hádzaná, slnko, more, no hlavne je to o kolektíve. Keď sme tam boli prvýkrát, povedali sme si, že ideme si oddýchnuť, zahrať, pobaviť sa hádzanou. Vtedy sme turnaj vyhrali prvýkrát a odvtedy stále ťaháme víťaznú šnúru,“ povedala s úsmevom kanonierka Katarína Hanakovičová.

Výsledky Elite Nitra (v kateg. 40+): v skupine HBH Morava (ČR) 13:9, Amazonok (Maď.) 15:5, ZKA Bratislava 8:8, finále: Evergreens (SR) 11:8.

NITRA: Soňa Valentová - Katarína Hanakovičová, Katarína Papáneková, Janka Jašíková, Jana Vykoukalová, Soňa Kollárová, Lada Chvojková, Zuzana Turiaková, Katarína Bujaková. Trénerka Mária Vargová.