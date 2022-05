Administratívny zázrak? Najhoršia sezóna za 113 rokov má aj svetlý bod

Štvrtá liga v Nitre nikdy nebola.

Lehota pod Vtáčnikom, Kozárovce, Boleráz, Pata či Trenčianske Stankovce. To nie je turné lapášskej dychovky, to sú možní súperi FC Nitra od leta, ak za zeleným stolom nevymyslí nečakané, prípadne nenarazí pod štadiónom ropu.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo si vedenie FC stále myslí, že ostane v 3. lige

Čo môže byť pravdy na nevyhovujúcej infraštruktúre popredných tímov súťaže

Čo by mohlo pomôcť pokladnici klubu

Prečo je odvolanie Peška iba divadlo

Aký je svetlý bod historicky najhoršej sezóny

Priemerne 175 divákov doma sleduje najhoršiu sezónu v 113-ročných dejinách slávneho klubu. Doterajším minimom bolo šieste miesto v tretej lige z roku 1950 proti Rožňave, Malackám, Trenčínu, ale aj Opatovej. Dnes? Po tridsiatich kolách až šestnáste!

Kroniky rešpektovaného historika Daniela Molnára svedčia, že až štvrtá liga sa v Nitre nikdy nehrala.

O KRUTOM DEBAKLI

Z druhej ligy nevypadol žiaden tím z územia ZsFZ, a tak by sa v tretej lige Západ mohlo zachrániť prvých jedenásť tímov. Lenže potichu sa ráta s treťoligovou vstupenkou pre Senicu a Sereď (vzali im prvoligové licencie). V takom prípade by sa udržalo len prvých deväť mužstiev. Aj keby platil prvý scenár a Sereď i Senica by spadli ešte hlbšie, FC na jedenáste miesto stráca neprekonateľných pätnásť bodov, takže zo športového hľadiska je zostup definitívny.

„Vypadnutia do štvrtej ligy sa vôbec neobávame,“ šokujúco znie z Nitry a ak ste sa práve zasmiali, možno mylne. Žijeme totiž na Slovensku. Čudné letné rošády s postupmi a zostupmi sú folklórom nášho regionálneho futbalu.