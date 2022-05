Polstoročie so zeleno-bielou zástavou

Tibora Tótha volali aj „bodocký Štibrányi“.

Dolným Obdokovciam vybojovali tri postupy do oblastných majstrovstiev tri rôzne generácie (1982, 2001, 2017). Pri všetkých troch bol TIBOR TÓTH (65) – najprv ako útočník, potom ako tréner a naposledy ako funkcionár-sponzor. V klube pôsobí už presne päťdesiat rokov. Pamätá aj časy, keď sa futbalová partička do rána bavila na svadbách či zábavách a poobede si obula kopačky proti rivalom z Čeľadíc, Veľkého Cetína, Pohraníc či Hosťovej.

„K prvému postupu nás priviedol Imre Buday, medzi prvými v okolí sme mali trénera. Hrali sme útočný futbal, prezliekali sme sa v kultúrnom dome alebo zvonili susedom. Bol to náš ‚aranycsapat‘ zlatý tím. Oslavy postupu boli skromnejšie, zato druhý sme oslavovali so svetelnou šou, prišlo päťsto divákov. A tretí? Odvtedy náš klub prežíva najlepšie časy. Aj účasť vo finále Campri Cupu je toho dôkazom. Futbal je dnes už celkom iný. Kedysi všetci iba utekali za loptou, teraz všetko išlo hore – taktika, rozhodcovia, ihriská, kvalita,“ rozpráva jeden z náčelníkov BFC, ktorého volali aj „bodocký Štibrányi“ podľa úspešného reprezentanta Československa.

Tibor Tóth ale zažil viac míľnikov – sťahovanie na nové ihrisko, hodový zápas so Slovanom s Jančulom a Vargom, keď futbaloví králi ďakovali za kráľovské pohostenie, duely s ikonami Ferencvárosu, organizácia prvého oblastného zápasu hviezd tohto tisícročia či premiérového finále Campri Cupu. Ďalšou udalosťou bude júlový krst centrálneho polievania. Na rad príde renovácia tribúny a malebný štadión v Dolných Obdokovciach bude zase o kúštik krajší.

„U nás v dedine sa okrem futbalu nič neujalo. Futbal nás vždy dokázal najviac spájať a je už historicky dané, že práve my ho veľmi prežívame, emócie z nedele bývajú nabité až do stredy. Hráčov učíme, že hrať za ‚Bodok‘ je česť. Cením si výborného starostu aj partiu obetavých funkcionárov a fanúšikov. Nikdy nesmieme dopustiť, aby to u nás padlo,“ povedal Tibor Tóth, už polstoročie inventár Dolných Obdokoviec, ktorý do klubu pritiahol aj významného partnera Tomáša Dodoša.