V buse prišli deviati, aj tak kuli prekvapenie. Vráble idú do kľúčovej bitky

Kollárikov tím sa v sobotu mohol pozrieť do zrkadla.

Vrábľania sú po 31 zápasoch na pätnástom mieste tretej ligy. Musia sa mať na pozore, lebo z poslednej priečky sa padá až do piatej ligy. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Celú reportáž nájdete aj v pondelkových (30. 5.) MY Nitrianskych novinách.

Maródka ako nikdy a nedokonalá spolupráca so Zlatými Moravcami (za ktorú si môžu aj sami) komplikuje život futbalovým Vrábľom. Keď sa v týždni rátali na zápas do Nového Mesta nad Váhom, hrozila azda aj kontumácia za nevycestovanie. Do tímového busu nasadlo iba deväť pasažierov-hráčov, šéf výkonného výboru Bafrnec doviezol vionistu Pintéra, z kaviarne ukradli pauzujúceho Šlachtu a na lavičku sa napokon obliekli aj zranení Balko a brankár Pichňa (ako hráč!).

Legendárny masér Emil Filo stredu v Malženiciach (1:8) glosoval, že chodiac po meste sa od hanby schovával, ale po sobote (0:1) sa Vrábľania mohli pozrieť do zrkadla. Dorazili výlučne s odchovancami, Nové Mesto po silnom prvom polčase podcenilo druhý a prekvapujúca remíza visela vo vzduchu.