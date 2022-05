Nový tréner Nitry: Vpredu voľnosť, vzadu prísne pravidlá

Normunds Sejejs v prvej exkluzívnej debate.

Zo zimáku stúpa biely dym, z troch adeptov si vybrali nového trénera. Viesť Nitru po Stavjaňovi je azda ako spievať po Gottovi, do hlavného mesta hokeja, ktoré chce iba úspechy, sa už chystá lotyšský odborník NORMUNDS SEJEJS (54).

V KHL bol osem rokov generálnym manažérom Dinama Riga, riadil aj Lev a Spartu Praha, Lotyšsko aj ako kapitán reprezentoval na MS a sedem rokov hral na Slovensku a v Česku, čiže dodnes výborne „mluví“.

Historicky prvého „nečeskoslovenského“ trénera Nitry sme v telefóne zastihli doma v Jurmale. „More mám sedem minút peši,“ pousmial sa Normunds Sejejs a pustil sa do exkluzívnej debaty s MY Nitrianskymi novinami.

Ako sa zrodil váš príchod do Nitry?

Dva roky som pracoval v Liepaji. Tiež mestečko pri mori, trochu ďalej od Jurmaly. Klub mal veľké plány s akadémiou, prehováral ma, nech ostanem doma a už necestujem po svete. Na Ukrajine však vypukla vojna a všetko spadlo. Prišli problémy s peniazmi. V Liepaji oznámili, že mužstvo nebude. Neviem, či tam vôbec bude hokej.

Začal som si hľadať angažmán. V Lotyšsku toho príliš veľa nie je. Mal som ponuku z Poľska aj Ruska, do ktorého sa mi aj kvôli vojne nechcelo. Čakal som, čo sa objaví. Nitra prejavila záujem. Začali sme sa rozprávať a ukázalo sa, že s prezidentom klubu Mirom Kováčikom sme pred dvadsiatimi rokmi spolu hrali za Trenčín, bol to dobrý chlap do partie. Veľmi rýchlo sme sa dohodli. Za pár dní. Otázka znela, či rozprávam česky alebo slovensky. A rozprávam, keďže som v oboch krajinách hral. Potrebujem iba trochu praxe, keďže v posledných rokoch som viac rozprával po rusky.

Normunds Sejejs bol kedysi generálnym manažérom Levu Praha v KHL. (zdroj: ČTK)

Kováčik a Chrenko razia filozofiu útočného hokeja a nasadzovania mladých hráčov. Súhlasíte s ňou?

Áno. Mladí hráči pre mňa vôbec nie sú problém – V Liepaji som posledné dva roky pracoval s tímom, ktorého polovicu tvorili juniori.

Takisto preferujem útočný hokej. Páči sa mi, keď útočníci vpredu nemusia hrať podľa prísnych pravidiel. Naopak, v obrane treba byť prísnejší. Každý musí vedieť, čo a ako má robiť a kedy má kde byť. Určite chcem, aby sa obrancovia zapájali do útoku. Bez toho to nejde. Moderný hokej už nie je o útočníkoch a obrancoch – každý musí vedieť hrať všade. Iba brankár je výnimka (úsmev).

Čo viete o Nitre a fanúšikoch?