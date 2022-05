Svetový hokej v Nitre? Iba s tebou! Tri jasné dôvody na permanentku

Pomôž klubu aj sebe.

Článok vznikol vďaka partnerskej spolupráci HK Nitra a MY Nitrianskych novín.

Predaj hokejových permanentiek štartuje! Zabezpeč si svoje obľúbené miesto na zimáku, netlač sa už viac v dlhočizných radoch alebo nepros kamaráta, nech ti zoženie lístok.

HK Nitra v stredu 1. júna začína s predajom permanentiek na ďalšiu sezónu. Podpor klub, ktorý mestu robí najlepšiu reklamu, vychováva najviac reprezentantov a v poslednom desaťročí získal najviac medailí spomedzi extraligistov.

Spísali sme tri nepriestrelné dôvody, prečo je hokej v Nitre náboženstvom a ty nesmieš váhať s permanentkou.

1. Zaradíš sa k najlepším

Inde sa fandí len po góle alebo na pokyn hlásateľa – no Nitra? Iná liga! Zimák div že nespadne, šálmi od radosti krútia malí aj veľkí, rachot po víťazstvách by mal zaujímať aj meračov zemetrasení. A je to vlastne svet vo svete, ktorý najlepšie lieči dennodenné starosti.

Sami hokejisti tvrdia, že bez dopingu z tribún hrajú inak. „S fanúšikmi sme dvakrát lepší,“ hovorieva médiám Adrián Holešinský. „Úžasní fanúšikovi, najkrajšia sezóna v kariére, Nitra je možno najlepšie miesto pre rozvoj hráča,“ vravel po vicemajstrovskej sezóne Filip Krivošík.

Kanaďania Adam Rockwood a Matt OˈConnor si s vyvalenými očami zvykli kamerovať aplaudujúcich fanúšikoch po víťazstvách, keď ďakovačky trvajú aj polhodinu. „Fanúšikovia sú neuveriteľné, jednoznačne najlepší v lige, nikdy som nehral pred lepšími,“ vravel Lotyš Filips Buncis. „Sú to najlepší fanúšikovia v celom hokeji,“ pritakal OˈConnor.

Chýr o fantastickej kulise pod Zoborom doletel aj za more. Matthew Barzal je hviezdou NHL, v najlepšej lige sveta zažíva vypredané 19-tisícové haly a pre Pravdu povedal: „Keď sa povie Slovensko, ako prvé mi napadne fanúšikovská atmosféra v Nitre. Jeden z mojich najlepších priateľov Adam Rockwood hral v uplynulej sezóne v tamojšom tíme. Veľmi sa mu tam páčilo. Ukazoval mi videá zo zápasov. Priaznivci Nitry vedia vytvoriť skutočne parádnu atmosféru, bol som z toho unesený.“

Šálmi krútia malí aj veľkí. (zdroj: Ondrej Bobek)

2. Oplatí sa to!

Do extraligy sa vrátil život, až pätnásť zápasov play-off sa vypredalo, až v jedenástich z nich hrala Nitra a osem z nich bolo pod Zoborom. A to bol ten háčik. Na zimák sa oficiálne vojde iba 3 600 divákov, no dopyt v medailových bojoch násobne preskočil ponuku. Klubový funkcionár Róbert Pánis vravel, že na finále so Slovanom by Nitra svoj štadión vypredala aj štyrikrát!

Do výhody preto – logicky – šli permanentkári, ktorým HK ponúkol kúpiť si lístky v komfortnom časovom predstihu, bez tlačenia v radoch alebo s nastraženou myškou v online predaji, ktorý raz trval iba desať minút.

Klub si skrátka vážil (a bude vážiť) podporu verných fanúšikov, ktorí pomohli aj v ťažkej dobe. Viete, čo o tom svedčí najlepšie? Permanentkár oproti nepermanentkárovi v play-off ušetril 75 eur na lístok do lukratívneho „červeného“ sedenia B-tribúny alebo ušetril 35 eur na vstupenke do sektoru na státie.

Nitra je slovenským ťahúňom vo výchove reprezentantov, Adam Sýkora (vpredu) sa na MS vo Fínsku napriek 17 rokom ukázal s bilanciou 2+1. (zdroj: Miroslav Slávik)

3. Podporíš najlepších

Kde sa robí hokej najlepšie na Slovensku? Poďme spolu rátať. Nitra spomedzi extraligistov v minulej sezóne postavila najmenej cudzincov, najviac juniorov, hrala s najmladším kádrom v súťaži a spolu so Slovanom mala najlepší útok.

HokejPortal spravil netuctovú analýzu – až 30,4 percent všetkých hokejistov extraligy, ktorí v ročníku reprezentovalo Slovensko, bolo z Nitry! Až piati hráči z nominácie na MS vo Fínsku sú odchovancami HK alebo zaň hralo v mládeži (Nemec, Sýkora, Kollár, Krištof, Minárik) a šiestym do partie je Lantoši, ktorému práve Nitra naštartovala európsku kariéru. A to ešte zranenie uchmatlo možnú vstupenku na šampionát rekordnému strelcovi Bučekovi. Pokojne sa teda môžeme rozprávať o zábleskoch svetového hokeja pod Zoborom. A možno to zdupľuje aj očakávaná účasť corgoňov v Kontinentálnom pohári.

Ani bilancia poslednej dekády neklame – jasne najviac medailí z extraligistov získala Nitra (8). Na cenný kov premenila osem z deviatich posledných play-off, ktoré hrala. Manažérom, trénerom a hráčom sa pod rukami všetko mení na úspech. Napriek skromnému rozpočtu, ktorý môže stúpnuť práve vďaka tvojej podpore. Klubu sa ľahšie v lete dýcha a podpisuje posily, keď hneď vie, s akou podporou od permanentkárov môže rátať. Aj preto sa oplatí podporiť najlepších.

Cenník permanentiek na sezónu 2022/23 B 7 - 15 rad: 280 eur A 3 - 6 rad: 225 eur B 3 - 6 rad: 225 eur C 1 - 3 rad: 200 eur A 1 - 2 rad: 170 eur B 1 - 2 rad: 170 eur B 4 - 6 rad: 170 eur Státie: 170 eur Predaj začína v stredu 1. júna na pokladni sekretariátu HK Nitra. Majitelia permanentiek z minulej sezóny majú rezerváciu do 30. júna. Od pondelka 1. augusta začne voľný predaj všetkých permanentiek (vždy pondelok – streda od 8.00 h do 15.00 h). Júnové predajné hodiny: pondelok – štvrtok 8.00 h až 15.00 h, piatok od 8.00 h do 12.00 h.