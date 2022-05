V Nitre sa predstavil 1vs1 futbal

Novinka zaujala najmä malých futbalistov.

Celoslovenská 1vs1 Tour sa predstavila v Nitre. Návštevníci si mohli vyskúšať 1vs1 futbal v unikátnej aréne či zahrať si obľúbenú futbalovú hru na najnovších konzolách. Pre najmenších bola pripravená skladačka s obrázkami áut.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svätoplukovo námestie žilo v sobotu najmä futbalom! Atraktívny 1vs1 futbal oslovil mladé talenty aj harcovníkov, ktorí spoznávali nový formát na vlastnej koži.

„Ani neviem, s čím to porovnať. Je to taký mix futbalu a rýchlych nôh,“ hovorí 40-ročný Milan, ktorý si zahral 1vs1 futbal po prvý raz v živote. „Dalo mi to zabrať, ale je to zábava. S tímom si takto môžeme celkom dobre zatrénovať,“ vysvetľuje Markus, malý futbalista, ktorý je zvyknutý na veľké ihrisko.

„Sme radi, že sme mohli tento koncept ukázať aj Nitranom. Hyundai 1vs1 Tour sa najbližšie ukáže v Banskej Bystrici – veríme, že bude mať podobný úspech aj tam,“ hovorí Marián Kvasňovský, organizátor 1vs1 Tour.

1vs1 futbal však nebol jediným, čím sa mohli návštevníci v centre Nitry baviť. Pripravené boli aj herné konzoly s najnovšou verziou hry FIFA, ktorú si vychutnávali hlavne nádejní futbalisti na sedacích vakoch priamo na námestí.

1vs1 futbal je nový futbalový formát. Hrá sa v okrúhlej aréne s dvomi bránkami a mantinelmi. Bežne sa odohráva v režime jedného proti jednému, pri nesúťažných zápasoch je dovolených aj viac aktérov. Spája v sebe niekoľko herných prvkov ako dobrú techniku či šikovnosť, ale aj zábavu. V zahraničí ide o mimoriadne populárny šport, na Slovensko prichádza vďaka špeciálnej tour.