Dve striebra z MS detí vo fitnese

Pätica dievčat z Nitry reprezentovala Slovensko na najvyššom fóre.

V rámci celosvetovej federácie IFBB sa uskutočnili majstrovstvá sveta detí vo fitnese v srbskom Čačaku. Účastníkov bolo takmer 200 zo 7 krajín, čomu zodpovedala aj dĺžka súťaže - viac ako 13 hodín.

Z Nitry sa predstavilo päť dievčat. Na stupne víťazov sa dostala Ema Poljačeková a navyše, Slovensko v pohári národov získalo 2. miesto.

"Pre nás, Slovákov, to bola prvá medzinárodná súťaž po dvoch covidových rokoch. Úprimne povedané, trochu sme to aj pocítili. No aj napriek tomu sme veľmi spokojní s výsledkami a naše umiestnenia na svete nás motivujú k ďalšej práci," povedala trénerka Lívia Maťušová z GymGol klubu Nitra.

Výsledky Nitrianok na MS:

do 7 rokov: 2. Ema Poljačeková

do 8 rokov: 6. Alicia Daniella Šinkovič Gómez

do 11 rokov: 5. Nela Poljačeková

do 13 rokov: 5. Emma Červeňová (všetky GymGol klub Nitra)

do 14 rokov: 8. Laura Marenčáková (Ivetfit Nitra).