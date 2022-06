V nitrianskej nemocnici už nie sú momky. Stery na PCR testy robia v ambulancii

Z parkoviska zmizol aj stan, zložili ho.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Mobilné odberné miesta už v nitrianskej nemocnici nefungujú. Od 1. júna ich zatvorili a odniesli.

Na parkovisku už nie je ani stan, ktorý pred mesiacmi postavili pre prípad, že sa zhorší situácia s covidom. „Ponechali sme si ho, ale bol pre túto chvíľu zložený,“ doplnila hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

Antigénové testy už pre verejnosť nerobia.

„Odber sterov na PCR testovanie je realizovaný u pacientov objednaných cez korona.gov.sk,“ upresnila hovorkyňa. Vykonávajú ich len v covid ambulancii, ktorá patrí pod infekčnú kliniku.

Od 23. mája funguje po novom aj vakcinačné centrum v nemocnici. V pondelky očkujú dospelých od 7.30 do 14. hodiny. Utorky sú vyčlenené pre deti od 5 do 11 rokov. V stredy môžu prísť deti od 12 do 17 rokov, ale aj dospelí záujemcovia.

„Stále platí, že očkujeme aj prichádzajúcich klientov bez registrácie,“ informovala Kubinec.