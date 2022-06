Chytal za burčiak a robil v autoservise. Teraz ide do Ligy majstrov

Prvý štart a nula? 40-tisíc korún do šatne!

Plzeň hľadá nového majiteľa, nemá takpovediac ani cent navyše, aj tak predbehla obrov zo Sparty a Slavie Praha a nečakane vyhrala český titul. Oslavovala na štadióne, námestí i v chýrnom pivovare. Pri všetkom bol MARIÁN TVRDOŇ, kryl chrbát naj brankárovi ligy Staněkovi.

„Nikto mi to nikdy nezoberie,“ pýši sa 27-ročný Nitran, ktorý zlatú medailu nonstop nosí pri sebe.

Pravidelne nastupoval za treťoligové béčko. Za áčko odchytal 29 minút proti Pardubiciam (4:0) a celý zápas s Ostravou (1:0) pred 11-tisíc divákmi (vrátane otca Mariána) v poslednom kole. Neinkasoval!

„Prvý štart a hneď nula? Vraj to bude asi 40-tisíc korún do šatne,“ s úsmevom si povzdychol Marián Tvrdoň.

„Pôvodne som mal byť trojka, po polsezóne však tréneri rozhodli, že sa s Hruškom budem striedať na lavičke, aby som zacítil ligu. Staněk mal fazónu, podržali ho a on nás. S titulom pre Plzeň nikto nerátal. Netvorili sme žiadne skupinky, v šatni za rok nebola žiadna hádka. Tréner Bílek na každého súpera vymyslel skvelú taktiku a tréner brankárov Kozáčik bol vždy ochotný, po každom tréningu sme aj hodinu ostávali na ihrisku. Makalo sa dvakrát tvrdšie než v Ústi nad Labem, odkiaľ som prišiel. Mali sme tak dobrú obranu, že viacerí súperi ani raz nevystrelili na bránu,“ hovoril vysoký gólman.

Zmluvu s Viktoriou, ktorá si v lete zahrá predkolá Ligy majstrov, má do roku 2024. Nedávno mu podpísala konkurenta Jedličku a špekuluje sa o odchode Staněka. „Nerád by som ďalšiu sezónu presedel na lavičke,“ utrúsil najlepší brankár minulej sezóny druhej českej ligy.

Kedysi pritom chytal za tašku burčiaku. Na jeseň 2013 si privyrábal ako automechanik (a neskôr v Ústí montoval okná) a okúzlil šiestoligový Jelenec. A fanúšikovia sa mu klaňali dobrotami z miestnych vinohradov. Že raz bude šampiónom Česka? To bol iba šialený sen.

„Nepočítal som s tým, že sa raz budem živiť futbalom. Skok do Plzne bol obrovský. Do veľkého futbalu som sa odrazil z Jelenca. Ivan Varga mi dal dôveru, akú mi vtedy na ČFK Nitra nedali. Rasťo Tokár bol ‚najvyšší‘ stopér v lige a ani cez Mira Nagya nikto neprešiel. Keď do päťky napršalo, bola ako malé jazierko,“ spomína Marián Tvrdoň, ktorý kamarátom do Jelenca v piatok doniesol dres a aj si s nimi zatrénoval.

V sobotu už nabral smer Česko. So snúbenicou Luckou plánujú rodinu.