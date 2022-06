Childhood.sk - nový obchod pre mamičky a bábätká

V blízkosti pešej zóny nedávno vyrástla nová predajňa s potrebami pre mamičky a bábätká. Otvárali ju 1. apríla, ale žarty bokom - úspešnou ju robí práve ústretovosť a seriózny prístup.

Článok vznikol v partnerskej spolupráci Childhood.sk a MY Nitrianskych novín.

„Snažíme sa pokryť všetky potreby mamičky od chvíle, keď ide rodiť až po obdobie, keď jej bábätko rastie,“ hovorí Ivan Martiš, zodpovedný vedúci predajne Childhood.sk. Jeho pobočka sa nachádza v budove MediaHaus na Fraňa Mojtu 18, kde bola nedávno otvorená aj hlavná pošta.

Čo viedlo absolventa bilingválneho gymnázia k tomu, aby sa v kariére vydal týmto smerom?

„Keď sme s manželkou čakali dieťa, rozmýšľali sme, aký kočík by sa nám hodil, no v okolí sme nemali nikoho, kto by bol ochotný objednať nám ho. Keď sa nám narodila dcérka, opäť nám pribudlo množstvo ďalších potrieb, ktoré sme museli riešiť prostredníctvom obchodov na webe.“

Dnes sám aktívne pomáha stovkám iných párov, ktorí sa nachádzajú v rovnakej situácii.

Predajňa Childhood.sk. (zdroj: Childhood.sk)

„Rozhodol som sa, že spojím marketing v online svete s kamenným obchodom, kde zákazníci majú možnosť priamej kúpy,“ pokračuje 27-ročný majiteľ predajne, ktorú spravuje spoločne s manželkou. „Začínali sme prakticky od nuly, na riešenie pracovných záležitostí sme sami,“ prezrádza. Spolupráca im však ide skvele a záber ich obchodného sortimentu je skutočne široký.

„Nájdete u nás kočíky viacerých značiek, v ponuke sa nachádzajú povedzme EGG či Junama, výnimkou nie sú ani autosedačky,“ menuje Ivan, ktorý okrem iného vyštudoval aj vysokú školu marketingu. „V našom e-shope máme prakticky všetko, záleží len od potrieb našich zákazníkov,“ dodáva.

Predovšetkým online shop sa u klientov teší nemalej obľube, za čo vďačí prehľadnosti i cenovej dostupnosti. Tovar sa ku klientom z e-shopu dostane spravidla do troch až piatich dní. „V prípade zákazky na objednávku to býva mesiac,“ upresňuje Martiš, „pri kočíkoch približne dva týždne, ak konkrétny model práve nemáme na sklade.“

Mimochodom, Ivan sa v minulosti dlhé roky venoval aj športu na amatérskej úrovni. V drese Jarku, za ktorý nastupoval od žiakov, nastrieľal ako útočník desiatky gólov. S materským klubom sa lúčil návratom do najvyššej okresnej súťaže, ktorý s ním vybojoval po dlhých pätnástich rokoch. K úspechu sám prispel piatimi presnými zásahmi. Dnes sa už futbalu aktívne nevenuje, prednosť majú rodičovské i pracovné povinnosti, čo však rozhodne neľutuje.

„Našou víziou je možnosť pracovať ako manželia v jednej firme pre samých seba, so širokou možnosťou sebarealizácie, či už pri písaní blogov, marketingu, online či priameho predaja,“ zakončil náš rozhovor pre Nitrianske noviny.