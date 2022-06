Dramaturgička: My nehráme Dobšinského ako horor

Obor ľudožrút miluje grilované deti s hríbovou omáčkou: Je to fór, tvrdí dramaturgička.

NITRA. Obor ľudožrút milujúci grilované deti s hríbovou omáčkou vystupuje v rozprávke, ktorá mala premiéru v Novom divadle v Nitre. Pôvodne bola určená pre najmenšie deti.

To sa po premiére zmenilo. Podľa dramaturgičky Veroniky Gabčíkovej sa to stáva často.

„Teraz je to predstavenie pre deti od 5 rokov a určite sa na tom zabavia. My nehráme Dobšinského ako horor, naopak. Všetko je to postavené ako fór,“ hovorí o predstavení Palček.

Dávajú priestor mladým