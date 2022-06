Iveta z Nitry: Voda sa valila zo všetkých strán, záhradu pokrylo bahno

Silný lejak dnes trápil dediny, včera narobil spúšť v Nitre.

NITRA. Kým v Nitre dnes odstraňovali škody po včerajšej búrke, silný lejak robil problémy v okolitých dedinách. Zostali po ňom zaplavené cesty a vyvrátené stromy. Na viacerých miestach padal ľadovec.

Hlohovecká cesta v Lužiankach bola popoludní niekoľko hodín neprejazdná. Skončila na nej časť plechovej strechy, ktorú vietor odniesol z budovy štátneho podniku.

Pod bahnom

„Začalo strašne pršať a už sme vedeli, koľko bije. Len sme tajne dúfali, že sa nič neudeje,“ povedala nám pani Iveta Kunkelová z Janíkoviec deň po lejaku, ktorý ich dvor a záhradu pokryl bahnom.

Včera domácim pomáhala s odčerpaním vody regionálna správa a údržba ciest. Dnes vlastnými silami presúvali blato pred bránu, zajtra ho odvezú pracovníci mestských služieb. Dnes pomáhali v inej časti Janíkoviec.

„Toto nie je prvýkrát, že nás vytopilo, len teraz je to v takej intenzite, že sme mali polmetrové nánosy blata,“ dodáva pani Iveta.

"Sme bezmocní, je mi do plaču,“ netají energická žena. Hovorí, že voda sa v stredu valila zo všetkých strán.

Pri ceste tretej triedy, ktorá bola tiež zaplavená, stoja dva domy. „Máme to tu zlé, také je to aj na „dolci“, kde sú novostavby. Chvalabohu, mali sme šťastie v nešťastí, že sa nám voda a bahno nedostali do domu,“ bilancovala dnes škody pani Iveta.

Rodina prišla o úrodu zo záhrady aj jazierko: „Môžeme ho dať preč, všade je blato... Sami sme si vykopali pred domom jarok, na vlastné náklady, robil to manžel. Ale teraz nám to veľmi nepomohlo,“ poznamenala.