Bojíme sa vysloviť, čo bude s Nitrou od leta.

Vždy sa nadávalo, bojkotovalo, šomralo, ako zle sa Nitra má. Veľakrát určite právom! Ale bola prvá liga? Bola. A bola akadémia? Bola.

Dnes víkend čo víkend objavujeme stále nové dno. Muži sú predposlední v tretej lige, starší dorastenci poslední v prvej, dlhov je viac než fanúšikov a spasiteľ s miliónom na účte i sebareflexia klubových kazisvetov v nedohľadne.

Precitli aj rodičia, z lásky k deťom (spolu s dotáciami SFZ na akadémiu) jediní financovatelia zúboženého klubu. Na pondelkovom stretnutí to vytmavili generálnemu manažérovi Martinovi Peškovi. Prípravkári sa chystali na zápas do Dubnice – no neprišiel im autobus a muselo sa ísť autami. Tím U17 je bronzový – ale nedávno mu „vedenie“ zhabalo lopty. Za toto rodičia prispievajú astronomických 50 eur mesačne? Najvyšší poplatok na Slovensku sa najnovšie platí na ruku, nie na účet pofidérneho občianskeho združenia. Reakcia manažmentu? Vyhrážky, čo iné.

Všetko ide podľa plánu. Najprv rozkradnúť baštu – prestupové okno je nová šanca – potom za rachotu víťazoslávne odísť. Hodiť špinu na mesto, Nemcov, Ukrajincov, súčasných i bývalých hráčov a trénerov, deti, rodičov, fanúšikov, verejnosť, novinárov – všetci sú zlí. A my svätí!

Čo bude s FC Nitra od leta? Bojíme sa to vysloviť. Dorastenci iba zázrakom nespadnú do druhých líg – čiže najlepší zase odídu. A kto zaplatí tučnú „sekeru“ a odblokuje prestupy? So zakázanými transfermi sa klub sotva dožije novej sezóny. Aj áčko bude holé a bosé. Hrať ďalší rok zadarmo a v ríši klamstiev bude iba blázon.

Frázičky o zachraňovaní klubu vám nezožerie ani škôlkar. Vykrúcate krk 113-ročnej histórii. Už chodíte po kanáloch?