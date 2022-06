Make Krškany great again: Ako Bečica zdvihol známu značku

Káder pasuje za najlepší v celej 7. lige.

Trumpov predvolebný slogan („Urobme Ameriku znovu veľkú“) v reáliách nitrianskej oblasti dokonale sedí na futbalovú revolúciu v Dolných Krškanoch.

Dosť bolo priemeru, povedal si v auguste 2021 STANISLAV BEČICA (44) a stačila sezóna, aby niekdajšiu krajskú značku po 21 rokoch vrátil do šiestej ligy.

„Zaúradoval sentiment z detstva. V klube cítim veľký historický a rodinný odkaz,“ vysvetľuje 44-ročný podnikateľ, prečo sa pridal k funkcionárom okolo Jozefa Račka a Róberta „Dixiho“ Jánošíka.

Dolné Krškany sa do šiestej ligy vracajú po 21 rokoch. (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Ako chlapec som sa chodil pozerať na futbalistov ako môj otec, Laco Peniaško alebo Ľubo Galo. Tešili sme sa, keď sme si ako malé deti mohli zakopať Tónovi Danovi na bránu. Otec klub dlhoročne podporoval, ale predvlani zomrel a viem, že by si neželal, aby to tu padlo. A keď už mám robiť futbal, tak poriadne. Jednoducho mi bolo ľúto, koľko rokov sa tu hral šedý priemer. Do Dolných Krškán som sa aj presťahoval a chcem ich vrátiť, kam patria,“ vyriekol Stanislav Bečica.

Dolným Krškanom vyskladal najlepší káder v storočí, vymykajúci sa kontúram poslednej súťaže. Veď takmer desať hráčov prešlo akadémiou FC Nitra a Galko i Moravčík dokonca nakukli do áčka a hrali tretiu ligu za béčko, Tirpák, Chudík, Pogran a Homola vyhrávali piatu ligu s Lapášom a Jančiar bol kanonierom v šiestej.

Dolné Krškany nasmerovali do "okresu" aj skvelé výkony odchovanca Nitry Tomáša Galka (vpredu vľavo). (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Stavili sme na konexie zo starej lapášskej partie. Tirpák a Chudík sú výborní kamaráti, ale to platí aj o Moravčíkovi a Galkovi – a všetci hrali spolu. Zároveň sme popri domácich hráčoch dali príležitosť aj takým, ktorí chceli reštartovať kariéru – ako Jančiar. Náš káder je určite najlepší v celej siedmej lige, približne sedem hráčov ju prevyšuje. Základom bola skvelá obrana so stopérmi Chudíkom, Tirpákom a Imriškom. Ale z hernej stránky si postup zaslúži aj Hosťová, veď lepší súper u nás v sezóne nehral. Preto mi je ľúto, že jej to asi nevyjde,“ premostil Bečica.

Dolné Krškany práve triumfom 2:1 v silnej Hosťovej minulý víkend prakticky potvrdili postup, ale vyobracali sa s ňou aj doma (1:1), kde inokedy v poslednej štvrťhodine otáčali s nebezpečným Vinodolom (2:1). Nedeľa s Golianovom (5:1) už bola iba postupovou bodkou a do Vinodola sa pôjde v majstrovských tričkách.

Stanislav Bečica v piatok vliezol do chomúta a gratulovali mu nielen futbalisti Dolných Krškán. (zdroj: sb)

V šiestej lige to z „Biovety“ bude až k šiestim súperom iba do 15 minút cesty autom. Hlavne mestské derby s Chrenovou, Nitrianskymi Hrnčiarovcami a Janíkovcami obnovia staré rivality.

„Pomôže to návštevnosti. Súperov vždy pohostíme. Cieľom bude prvá polovica tabuľky. Každý zápas chceme vyhrať,“ pousmial sa Stanislav Bečica, ktorý premýšľa nad posilami, ale zároveň má záujem o každého hráča z aktuálneho kádra.

ŠK má aj iné méty: mládež a infraštruktúru. „Na všetkom sa pracuje. Chceme zveľadiť areál – potrebujeme osloviť mesto ohľadom nutnej rekonštrukcie šatní a automatickej závlahy,“ prezradil manažér postupujúcich futbalistov Dolných Krškán.