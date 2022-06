Galkova „rabona“, všetci hráči s dovolenkou. Dolné Krškany sa bavili postupom

Šiestu ligu by sme uhrali aj s týmto kádrom, tvrdí tréner Juraj Paška.

Druhé miesto po základnej časti, no len jedna prehra z deviatich zápasov nadstavby vystrelila Dolné Krškany naspäť do „okresu“. Svätoplukovu, druhému najlepšiemu A-tímu 7. ligy, nadelili štvorbodové manko. V nedeľu sa oslavovalo s medailami a potleskom fanúšikom, ktorí sa na tribúnke a v bufete hromadili už polhodinu pred zápasom. Debakel 5:1 Golianovu bol zlatou bodkou.

Dolné Krškany sa do 6. ligy ObFZ Nitra vrátia po 21 rokoch. (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Je to zásluha celého mužstva. Tvrdo sme makali. Chválim prvého i posledného hráča. Vynikali Tirpák a Chudík vzadu, Galko, Moravčík a Kertész v strede a hore Jančiar. Do šiestej ligy by sme privítali ešte jednu posilu, ale uhrali by sme ju aj s týmto kádrom. Oslavy budú do dlhej noci, všetci majú dovolenky,“ chválil tréner Juraj Paška.

Jozef Račko je predseda ŠK druhýkrát (predtým 2000 – 2009, teraz od 2016) a oslavuje rokmi vysnený úspech: „Viackrát sme sa snažili postúpiť. Pred sezónou sme sa posilnili, ďakujeme hlavne manažérovi Stanovi Bečicovi, že dotiahol hráčov, bez akých by sme to nedokázali. Zahrali nám do karát aj zaváhania Cabaja-Čápora a Nových Sadov, napokon sme ich predčili vďaka širokému kádru a kvalite. Cieľom v šiestej lige bude stred tabuľky a atraktívny futbal. Aby chodilo dosť divákov ako doteraz.“

Ozdobou nedele bol hetrik za 24 minút a napokon štyri kusy najlepšieho strelca Jančiara, jeden mu brilantne vymyslel Galko, ktorý neskôr skvele gólovo vtrhol do šestnástky a v druhom polčase potešil fanúšikov aj „rabona“ kľučkou. „Na to, že je to siedma liga, sme odohrali veľmi kvalitné zápasy. Od trénera až po hráčov sme všetci šli naplno za postupom,“ povedal Tomáš Galko, líder Dolných Krškán.