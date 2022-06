Neskončil a stvoril mašinu. Majstri môžeme byť aj o rok, tvrdí tréner Trstíc

Po štvrtom kole chcel skončiť.

Oveľa viac o úspechu Trstíc nájdete aj na strane a pol v aktuálnych MY Nitrianskych novinách, ktorá vyšla aj vďaka partnerskej spolupráci s obcou Trstice.

Do Trstíc prvýkrát prišiel v roku 2006. Karty boli rozdané celkom inak. Dnes klubová pokladnica už nekvitne ako za zlatých čias, ale konečne trafila ideálnu partiu na ihrisku i mimo neho.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tréner KRISTIÁN MOLNÁR (43) na jar 2019 našiel mužstvo jedenáste, hneď ho posunul na ôsme miesto, o dva roky na druhé a dnes na prvé.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Molnárovi nevadí, ak hráč mešká päť minút na tréning

Prečo pred zápasom nemá tréner rozprávať 20 minút

Prečo Molnár aj proti Seredi prikázal Trstičanom napádať

Prečo po štvrtom kole ponúkol vedeniu svoju funkciu a ako spolu s hráčmi zareagovali

V čom je špecifická práca s kapitánom Lénártom

Aké zmeny stretnú Trstice

Kam (nie do hráčov) v klube radšej smerujú peniaze

Prečo môžu byť Trstice podľa trénera majstrami aj o rok

Čo je za postupným vzostupom Trstíc?

Hráči. Čo by tréner robil bez dobrých futbalistov? Hľadali sme takých, ktorí majú kvalitu, ale hlavne pasujú do kolektívu. Kto nepasoval, časom odišiel. Našli sme chalanov, čo ťahajú za jeden povraz. Spolu chodia na diskotéky, skočili by za seba aj do ohňa. Kabína ako u nás nie je nikde inde.

Hráči si vás ohromne pochvaľujú. Aký ste typ trénera?