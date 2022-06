Nesmierna hrdosť starostky Trstíc: Každé euro v klube má zmysel

Nikdy sa nášmu futbalu nedarilo lepšie, tvrdí.

Článok vznikol v partnerskej spolupráci obce Trstice a MY Nitrianskych novín.

Trstice po 37 rokoch vyhrali súťaž, smerujú nahor z V. ligy Juh a futbal v dedine rozkvitá. O všetkom sme sa rozprávali so starostkou EVOU KACZOVOU.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako prežívate historický úspech TJ Trstice a zlato v 5. lige Juh?

Nesmierne ma teší úspech našich futbalistov! Po 37 rokoch! Radosť je väčšia o to, že keď v roku 2018 nastúpilo súčasné vedenie obce, situácia vôbec nebola ružová... Mali sme dlho boje aj v rámci obecného zastupiteľstva, či udržiavať klub s takouto réžiou nie je priveľký luxus. Nakoniec sa však podarilo udržať tím a teraz prežívame historický úspech. Poctivosť klubu, hráčov a trénerov sa vyplatila. Sme na nich nesmierne hrdí.

Vyhlásili ste, že športu v Trsticiach sa nikdy nedarilo lepšie než teraz. Oceňujete teda fungovanie futbalového klubu?

Keď sme sa nakoniec rozhodli, že áno – klub treba a budeme to aj financovať – tak sme si ale povedali, že to musí mať nejakú koncepciu. Financie nemôžu ísť len na platy futbalistov, ale musí byť vízia, kam a ako sa chceme dostať. Naša požiadavka sa plne akceptovala a začala sa poctivá práca aj s mládežou. Teraz máme šesť mužstiev a cez osemdesiat detí, o ktoré je vo všetkom postarané. Takýto počet detí nás veľmi teší, obzvlášť po korone, keď školy najviac zápasia s tým, aby deti vytiahli na čerstvý vzduch. Máme aj skupinu absolútne najmenších, a to škôlkarov a deti z prvého stupňa – tiež majú trénera, užívajú si pobyt na ihrisku, obdivujú chalanov a túžia byť podobní ako oni.

Takže zodpovedne môžem potvrdiť, že áno, nikdy sa tak dobre klubu nedarilo, ako teraz. Áčko vyhralo ligu, starší žiaci tiež, dorast je na druhej priečke a ostatní tiež na popredných miestach.

Akým spôsobom podporuje obec Trstice úspešný futbalový klub?

Zastávame názor, že aj keď možno suma, ktorou podporujeme klub, nie je najvyššia, klub s ňou môže za každých okolností rátať. Nerobíme napriek, nehľadáme výhovorky, netreba prosíkať. V rozpočte priznaná suma každý mesiac v rovnakom čase odchádza a dá sa s ňou zodpovedne kalkulovať. Okrem nej má klub každý rok priznaný aj balík financií na udržiavanie ihriska a budovy. Zároveň, okrem priameho príspevku, obec ešte zabezpečuje upratovanie, údržbárske práce na ihrisku, kosenie a podobné záležitosti. No keďže v podstate zveľaďujeme obecný majetok, nie je to podpora len klubu, ale úcta k vlastnému majetku. Manažment klubu svoje úlohy plní excelentne, každé euro má svoje miesto. Sme za to nesmierne vďační v prvom rade predsedovi klubu, ktorý skutočne robí všetko pre to, aby sa mužstvu darilo, jeho pomocníkom, hráčom, ale aj sponzorom, ktorí podporujú náš klub. Ďakujem aj im!

Verím, že táto úspešná séria bude pokračovať a vychováme ešte ďalšie generácie úspešných futbalistov.