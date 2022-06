Majstri vo fontáne! Menej rozprávali, viac robili

Do úspešnej Požitavskej futbalovej akadémie sa Nitrania hlásia sami.

Toto na ViOne ešte nemali – starší dorast prvý, mladší druhý! Hlavne tím U19 je terčom pochvál. Postup oslavoval 80-gólovou sezónou so 4-bodovým náskokom a už po utorkovej prehre Púchova, a tak bola sobotná jazda do Komárna prehliadka majstrov. V poslednej minúte naj strelec súťaže Rák vyrovnal na 1:1.

„Napustili sme vám fontánu,“ odkázal šampiónom majiteľ klubu Viliam Ondrejka a všetci sa v nej večer okúpali. Požitavská futbalová akadémia bude po desiatich rokoch hrať prvú ligu dorastu.

Realizačný tím majstrovských dorastencov Požitavskej futbalovej akadémie. (zdroj: Eva Homolová)

„V prvom rade gratulujem chlapcom. Poďakovanie patrí všetkým trénerom, ktorí ich formovali. Je to veľký úspech pre klub. Ukázali sme, že nám nezáleží iba na áčku a že práca s mládežou je pre nás rovnako dôležitá. Štatút akadémie SFZ nám dá možnosť väčšej profesionalizácie a najmä skvalitnenie trénerského personálu. Nechceme, aby postup do prvých dorasteneckých líg bol iba výstrel do tmy,“ vyhlásil Martin Ondrejka, predseda predstavenstva FC ViOn, ktorý za majstrami dorazil do Komárna.

K mužom sa premiestni až šestnásť dorastencov, viacerí do áčka (Zlaté Moravce) a béčka (Vráble). PFA od leta dajú krídla aj posily z FC Nitra, pravdepodobne spolu s tamojším šéftrénerom mládeže Andrejom Štefankom.

Zlatí starší dorastenci FC ViOn. (zdroj: Eva Homolová)

„Sami sa k nám hlásia hráči z Nitry a ich rodičia. Majú kvalitu, niektorí sa u nás objavia a neurobia chybu. Chcú hrať prvú dorasteneckú ligu, radi ich privítame, budú mať možnosť ukázať sa a presadiť sa do prvoligového áčka. Aspoň ostanú v regióne,“ pridal Martin Ondrejka.

Športový riaditeľ PFA Jozef Novota povedal: „Oslavy postupu boli krásne, nič umelé a tlačené. Menej sme rozprávali a viac robili. V minulosti to bolo naopak a dostali sme facku ôsmym alebo dvanástym miestom. Kľúčové bolo béčko U18 v štvrtej lige, za ktoré nastúpilo 48 dorastencov. Ak tímu U19 vypadli piati zo základu, brali sme z béčka a nerozbíjali úspešné mužstvo U17.“