Na tróne plutvoví plavci a kulturista Erik Tóth (+FOTO)

V Šali oceňovali najúspešnejších športovcov už po 24. krát. Prišiel aj známy olympionik.

Mestský dom v kultúry v Šali sa opäť zaodel do slávnostného šatu, pretože sa tu uskutočnil už 24. ročník Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2021. Podujatie organizujú Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov (OATJK) okresu Šaľa a mesto Šaľa, s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Viceprimátorka Danica Lehocká privítala úspešných športovcov a hostí. Potom spolu s viceprimátorom Róbertom Tölgyesim a predsedom športovej komisie Petrom Szalayom dekorovala za mesto Šaľa ocenených. Za OATJK odmeňovali najúspešnejších podpredseda OATJK Ľudovít Kováč, člen VV OATJK Jozef Szikora, ako aj čestný hosť podujatia Jozef Gönci, štátny tajomník na Ministerstve školstva, vedy a výskumu SR (bývalý strelec - medailista z OH). Potom sa už naplno rozbehlo slávnostné defilé tých, ktorí v minulom roku šírili dobré meno svojich klubov, miest a regiónu na domácich a zahraničných športoviskách.

V siedmich kategóriách 74 laureátov

Napriek tomu, že športovci kvôli pandémii prežili náročné obdobie, dokázali sa s týmito ťažkosťami vyrovnať a víťazili nad svojimi súpermi. Výsledkom toho bolo 74 ocenených v 16 športových odvetviach z 23 klubov či telovýchovných jednôt mesta a okresu Šaľa.

Najpočetnejšie zastúpenie (23 ocenených) mala najpopulárnejšia loptová hra - futbal, aj vďaka treťoligovému FK Slovan Duslo Šaľa, ale aj ďalších zástupcom z Nededu, Hornej Kráľovej, Vlčian a Močenku, kde robia radosť najmä mladé futbalové nádeje.

Jedenásť zástupcov, najmä z mládežníckych kolektívov, mala na vyhlásení hádzaná a po 7 ocenených dodali do pestrej športovej mozaiky plutvové plávanie (KVŠ Barakuda Šaľa) a voltížne jazdenie (úspešné kluby TJ Slávia SOUP Šaľa a OZ Farao Trnovec n/V.). Päticu najúspešnejších športových odvetví s piatimi zástupcami dopĺňa jeden z najúspešnejších streleckých klubov Slovenska v posledných rokoch - strelci SŠK Šaľa.

Nechýbali majstri sveta, Európy a Slovenska

V kategórii dospelých a juniorov si medzi kolektívmi vybojoval prvenstvo šaliansky KVŠ Barakuda, ktorý skončil historicky v Slovenskej plaveckej lige na výbornom druhom mieste. Vo svojom strede mal také plavecké osobnosti ako Jakub Kozmer (najlepší slovenský seniorský plavec v roku 2021) a Zuzana Hrašková, najlepšia slovenská plavkyňa. V elitnej spoločnosti nechýbali ani šalianski futbalisti, bronzové hádzanárky Slovan Duslo a futbalisti Vlčian, kde sa chcú v najbližších rokoch prebojovať na predošlé pozície.

Medzi jednotlivcami obhájil prvenstvo z 23. ročníka naturálny kulturista Erik Tóth, ktorý nenašiel v roku 2021 v súťažiach premožiteľa a k dvom titulom majstra Slovenska pridal v Bukurešti aj titul majstra sveta. Mal však aj silnú konkurenciu, keď za ním skončili ďalší úspešní športovci - trojnásobný medailista z MS karatista Filip Bleho, elitní plutvoví plavci Zuzana Hrašková a Jakub Kozmer. Veľký aplauz sa ušiel tiež oporám hádzanárskych kolektívov Tomášovi Bogárovi (HKM Šaľa) a Nikole Ráckovej, dirigentke žien Dusla v medzinárodnej MOL lige, ďalej v súčasnosti najlepšej voltížnej jazdkyni medzi ženami Lei Hakszer, ako aj úspešným strelcom Nine Machovej, Petrovi Alföldimu a Klaudii Kolárovskej, ktorí sa dokázali aj medzi slovenskou elitou. Na pódiu však nemohli chýbať ani zástupcovia koženej lopty, exligisti Ladislav Vencel a Radovan Paľo, ako aj nastupujúca generácia z vidieka Ladislav Patasi či Matej Bleho.

Mládež v centre pozornosti

Najpočetnejšie zastúpenie mala na vyhlásení mladá generácia mládež. V kategórii mládežníckych kolektívov hrali prím najmä hádzanárske kolektívy, keď najúspešnejším sa stali staršie žiačky Slovan Duslo Šaľa (druhé na majstrovstvách SR), ale s medailami z M-SR sa vracali aj dve družstvá najmladšieho hádzanárskeho klubu v regióne HŠK Legends Šaľa, ktoré mali pod palcom dve legendy slovenskej hádzanej Katarína Dubajová a Zoltán Bergendi. Kolektív prípravky sa stal v minulom roku majstrom Slovenska, ich o niečo starší rovesníci mladší žiaci skončili v slovenskom meradle na druhom mieste. Medzi ocenenými nechýbali ani mladé futbalové nádeje z FK Slovan Duslo Šaľa, ale zastúpenie mal aj vidiek (Vlčany, Močenok a Neded).

Najbohatšou kategóriou na ocenených boli mládežnícki jednotlivci, kde bolo vďaka výborným výsledkom na Slovensku, ale aj na zahraničných športoviskách, viacero kandidátov na najvyšší primát. Prvenstvo si nakoniec vybojovala reprezentantka a trojnásobná majsterka Slovenska v rýchlostnom korčuľovaní Lea Kmeťková (Luigino.sk Šaľa), ktorej sa darilo aj na zahraničných ováloch. Veľkým konkurentom boli najmä najlepší mládežnícki slovenskí plutvoví plavci Alexandra Slišková, Benjamín Barczi a Katarína Zlatošová (KVŠ Barakuda Šaľa), medailovými ziskami z majstrovstiev Slovenska sa mohli pochváliť aj voltížni jazdci: Kristián Maťašovský a dvojica Mia Spiszáková – Sára Nitonová (TJ Slávia SOUP Šaľa), Jack Oláh a Viktória Kálmán z OZ Farao Trnovec n/V., športová strelkyňa Lenka Mihová z ŠSK Šaľa, či športoví tanečníci Dávid Karlubík a Jakub Huček (TK Jumping Šaľa). Zaujali však aj mladí športovci, ktorí boli lídrami svojich kolektívov - futbalista Jakub Krištof (Slovan Duslo Šaľa), ale aj hádzanári Jakub Kuka, Patrik Pogran (obaja HŠK Legends Šaľa), Nina Gyarfásová (HK Slovan Duslo Šaľa) a ďalší úspešní reprezentanti.

Neoddeliteľnou súčasťou podujatia (osviežili ho vystúpenia mladých umelcov, absolventov ZUŠ Šaľa, Sevim Nagyovej a Daniela Sedlíka, ale aj žiakov šalianskej ZŠ Ľ. Štúra) bolo ocenenie funkcionárov a trénerov, ktorí majú taktiež veľký podiel na úspechoch športovcov a kolektívov. V kategórii trénerov sme sa stretli pri dekorovaní s bývalými výbornými hádzanármi - Darina Braunová (HK Junior Močenok), Zoltán Bergendi (HŠK Legends Šaľa) a Ľudmila Boltenková (HK Slovan Duslo Šaľa), ale aj futbalistom Štefanom Lalákom (KFC H. Kráľová), Jaroslavom Hambalkom, zástupcom bojového umenia (Taekwondo Šaľa), ale aj úspešným trénerom rýchlostného korčuľovania Mariánom Miškovičom (Luigino.sk Šaľa), trénerkou najmladších šalianskych plutvových plavcov Erikou Urbánovou (KVŠ Barakuda Šaľa), ktorí už nejeden rok odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti z aktívnej činnosti svojim úspešným zverencom.

V kategórii funkcionárov sa objavilo na pódiu osem vyvolených, bez ktorých si chod športových jednôt a klubov vieme len veľmi ťažko predstaviť, pretože pre plynulý chod kolektívov venujú aj veľa času zo svojho súkromia a často na úkor svojej rodiny. Na pódiu vyzdobenej divadelnej sály sa tak stretli viceprezident šalianskej mužskej hádzanej Peter Szalay s Luciánom Kašubom, ktorý obnovil aktivity Klubu rýchlostnej kanoistiky v Šali, ale aj ďalšími zástupcami vidieka: Karol Motolík (Trnovec n/V), Ladislav Patasi st. (Neded), Marián Straňák (Močenok), Daniel Szabo (Veča), bez ktorých si športové aktivity v obciach okresu nevieme predstaviť.

Veľké uznanie sa dostali aj kategórii osobitných ocenení, v ktorej sa v parádne zaplnenej sále (prišli aj starostovia – O. Berecz z Trnovca n/V., H. Selmécziová z Nededu, R. Urbánik z Močenka), nešetrilo potleskom. Patrilo to aj pre čerstvých jubilantov: futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, ktorý oslávil v roku 2021 storočnicu, Vendelína Hadnaďa (75. výročie), ktorý patrí v mariáš klube Veča – Nové Zámky medzi zakladateľov a najlepších hráčov, agilný šaliansky kynologický klub, ktorý oslávil štyridsiatku (má vo svojich radoch nielen viacero majstrov Slovenska v súťažiach branného viacboja, ale aj dlhodobé aktivity v spolupráci so základnými školami a Mestskou políciou), Vendelína Slobodu (70-ročné jubileum), ktorý patril dlhé roky k hybným pákam futbalu na Veči, ale aj pre Kolomana Tótha z Nededu. Ten získal sedem titulov majstra sveta a 13-krát sa stal majstrom Európy v naturálnej kulturistike, navyše bol v závere roka 2021 uvedený v tomto športovom odvetví do Siene slávy v Las Vegas.

Ďalej v článku nájdete kompletný zoznam 74 ocenených jednotlivcov, resp. klubov.

K vydarenému priebehu 24. ročníka vyhlásenia prispela svojím dielom taktiež moderátorka Slávka Bartíková, ale najmä športovci a organizátori, ktorí sa stretli spolu s pozvanými hosťami po slávnostnom ukončení podujatia na malom občerstvení v estrádnej sále Mestského domu kultúry, kde v družnej debate rozobrali dosiahnuté úspechy v minulom roku a debata sa zvrtla aj na jubilejný 25. ročník vyhlásenia, ako aj na blížiace sa vyhodnotenie Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2021, kde by nemali chýbať, ako už viac rokov predtým, ani viacerí úspešní šalianski športovci.

