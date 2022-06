Sú majstri po 11 rokoch. Základom bola skvelá partia

Starí páni Nitrianskych Hrnčiaroviec sa dočkali titulu.

Old boys TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce, víťazi Ligy internacionálov 2021/22. (Zdroj: vk)

Liga internacionálov MY Nitrianskych novín sa hrá od roku 2000. Old boys Nitrianskych Hrnčiaroviec dlhodobo patria medzi elitu ligy, za poslednú dekádu sa vždy pohybovali na popredných priečkach tabuľky. Až teraz sa dočkali tretieho triumfu v histórii, a to len prvýkrát od roku 2011.

Bola to suverénna jazda. Po jesennej časti mali na svojom konte jedinú prehru, ale keď sa T. Mlyňany zo súťaže odhlásili, aj tá bola „škrtnutá“.

Ďalej sa v článku dočítate: * kde videl základ úspechu Štefan Nagy * čím sa podľa neho ešte líšilo mužstvo N. Hrnčiaroviec od ostatných * čo pomohlo Hrnčiarovčanom * s čím spojili oslavu titulu * čo mrzelo vedúceho mužstva Ivana Czaka v minulých sezónach * čo sľúbil Ivan Czako celému tímu, keď ukončia sezónu bez prehry * či zažil Š. Nagy vyhrotené zápasy v tejto sezóne * prečo Hrnčiarovčanom po 4 zápasoch prestal pískať Vladimír Vnuk a čo potom urobil * prinášame kompletný káder N. Hrnčiaroviec a prehľad doterajších víťazov Ligy internacionálov.

Ikonou tímu je Štefan Nagy, hrajúci kapitán a tréner, dres Hrnčiaroviec oblieka už 14 rokov. Kde videl on základ úspechu?