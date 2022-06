Boxeri Nitry lídrami ligy po jarnej časti

Najvyššia boxerská česko-slovenská liga družstiev má za sebou polovicu sezóny.

Štvrté kolo Tipsport Real Boxing Cupu sa uskutočnilo počas prvého júnového víkendu v českom Ústí nad Labem. Boxeri BC Stavbár Nitra cestovali do niekdajšej mekky československého boxu s jasným cieľom – udržať si vedúce postavenie v tabuľke pred druhou Prahou. Termín 4. kola bol šibeničný hlavne pre reprezentantov, ktorí sa ešte len 3 dni predtým vrátili z majstrovstiev Európy mužov v Arménsku.

„Kvôli ME nám zo zostavy vypadli hneď tri opory. V kategórii 69 kg na „Európe“ vybojoval po výborných výkonoch 9. miesto Michal Takács, ktorému sme chceli dopriať voľno, a v kategórii 86 kg sme pre zranenia nemohli počítať so Strniskom ani Csemezom. Do Ústí sme tak cestovali opäť s veľmi mladým tímom, ktorý však potvrdil, že náš káder má svoju kvalitu, aj keď nám vypadnú takéto mená,“ priblížil tréner Pavol Hlavačka.

V dvoch ženských kategóriách ligy nitriansky Stavbár získava vždy dôležité body a inak to nebolo ani v Ústí. Pri premiérovom štarte v tejto súťaži Mirka Jedináková (majsterka Európy do 22 rokov) po dvoch presvedčivých výhrach ovládla váhu do 65 kg. Vo váhe do 60 kg brala Nitra taktiež 1. miesto, keď nesklamala skúsená maďarská reprezentantka Szabina Szücs.

Muži boxovali v piatich kategóriách. Smolu mal Miroslav Herceg (63,5 kg), ktorého už v 2. kole semifinálového zápasu zastavila tržná rana pod okom, a tak pre zranenie nemohol bojovať ani v nedeľnom programe. Rovnako medailové umiestnenie nevybojoval Martin Valent (86 kg). Najmenej skúsený nitriansky boxer sa dostal do zostavy na poslednú chvíľu a pomohol aspoň zaplniť medzeru v zostave po vypadnutí skúsenejších kolegov.

Adolf Staněk (69 kg) vo veku 19 rokov patrí k najväčším prekvapeniam ligy a zbiera cenné skalpy. V Ústí si v semifinále poradil s tvrdým Jánom Almásym z Dubnice a vo finále tesne na body podľahol českému reprezentantovi Kelvinovi Souquessovi v drese Prahy, hoci nitriansky tím sa cítil v tomto zápase verdiktom rozhodcov poškodený.

Jednoznačné prvenstvo vybojoval navrátilec do nitrianskeho dresu Róbert Rácz (75 kg), ktorý nedal šancu svojim súperom v oboch zápasoch. V superťažkej kategórii (+92 kg) triumfoval v drese Nitry litovský reprezentant Jonas Jazevicius.

Vďaka štyrom prvenstvám a jednému druhému miestu si BCS Nitra vybojoval prvé miesto aj vo štvrtom turnaji a do tabuľky si pripísal 35 bodov, čím svoj náskok na čele tabuľky opäť navýšil. Má tak výbornú východiskovú pozíciu do jesennej časti súťaže, v ktorej bude bojovať o premiérový titul v tejto novovzniknutej kvalitnej súťaži.

Tabuľka Tipsport Real Boxing Cup po 4. kole: 1. BC Stavbár Nitra 152 bodov, 2. BigBoard Praha 108 b, 3. SKP Ústí n/L. 95 b, 4. BT Dubnica n/V. 63 b.