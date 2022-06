Tisíc divákov! Eufória Klasova, hrdinom Gyepes (reportáž)

Šiesta liga vyvrcholila ako v americkom filme.

Dlhých dvadsať rokov VI. liga ObFZ Nitra čakala, aby majstra spoznala šlágrom prvého s druhým v poslednom kole. V júni 2002 to bol Veľký Cetín, ktorý musel vyhrať s rivalom Cabajom-Čáporom – a vyhral – a v júni 2022 to bol Klasov, ktorému by remíza nestačila, no práve „Herthu“ vyprevadila triumfom 2:0.

Exligista Márius Charizopulos trénuje iba pol roka, no hostí priviedol s visačkou tímu jari. Červené dresy dorazili s 13-zápasovou šnúrou bez prehry a prvým miestom, skresali jesenné 5-bodové manko na Klasov. Vo finále sezóny sa mu ale museli pokloniť.

Tím troch bývalých kapitánov FC Nitra (Senecký, Kostoláni, Šimončič) oslavuje 124-gólovú sezónu majstrovskou korunou. Prvýkrát vyhral titul doma, keďže v šampiónskom roku 2017 hrával v azyle na Hornom Ohaji. Dnes mala klasovská eufória famóznu kulisu. Sedačky oproti hlavnej tribúne boli obsadené už polhodinu pred zápasom (!), usporiadatelia napokon narátali rekordných tisíc divákov!

O jednej chybičke

Domáci mohli jasať už v prvom polčase. Skvelým Horešom (hral osobku na Horčičáka) dirigovanú obranu Veľkého Cetína nalomili Gyepes skraja, Horčičák dobrou pozíciou, no hlavne Dudáš štipľavým volejom. Opatrnosť sa dala krájať, preto sme dlho nesledovali ofenzívnu šou. „Hertha“ mohla do polčasu tiež viesť, ale M. Klas strčil nohu do tutovky Grebáča a Charizopulos prestrelil.

V druhom polčase to prišlo! Klasovčania odmietli rolu babrákov roka, nechceli doma vidieť rivala sláviť titul.