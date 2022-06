Rastia mladší ViOn. Deviatku a desiatku už takmer má

Prvý prípravný zápas bude v sobotu o 17.30 h v Galante.

Pravý obranca, dvaja stopéri, možno ešte krídlo, no určite útočník. To ViOn urgentne potrebuje.

„Rokujeme so Žilinou o zotrvaní Suľu. V týždni by mali prísť stopéri. Čoskoro dotiahneme post stredného záložníka, desiatky – je to 23-ročný hráč, mal veľmi dobré čísla v prvej lige a po zranení sa rozohrával v druhej. Aj útočníka už máme hotového. V najbližších dňoch to bude prezentované. Ideme krok po kroku,“ prezradil Ján Kocian, tréner a tvorca nového, mladšieho kádra.

Skladať ho je veda. V poslednej chvíli padol podpis šikovného stopéra. Chceli aj zaujímavého krídelníka z druhej ligy, ale odmietol prísť na skúšku... Výbošťok, Gembický a Berki na skusy prišli, ale už po prvých dňoch letnej prípravy skončili.

„Pri počte odchodov sme vedeli, že leto i jednania budú náročné. Chceme mať každý post zdvojený. Riadime sa princípom, že lepšie hráča raz vidieť v tréningu a porozprávať sa s ním, než desaťkrát o ňom počuť,“ prezradil kouč Zlatých Moraviec, ktorému pomáha staronový asistent Branislav Mráz.

Deväť hráčov odišlo, prišli zatiaľ traja – Pinte, Múdry, Chropovský – a Kocian o nich povedal: „Zapadajú do nášho profilu o mladých slovenských hráčov a aj do herného štýlu. Zlaté Moravce sa vždy vyznačovali nasadením a bojovnosťou. Nie sme tím, ktorý bude mať 70-percentné držanie lopty.“