Šabík končí na vrchole. Čierne Kľačany šampiónmi s devätnástimi odchovancami a zadarmo!

Nepotrebujú za tridsať eur na zápas bozkávať dres iného klubu, vraví tréner o majstroch Zlatomoravska.

Rozšírené spravodajstvo o čiernokľačianskych majstroch prinášame aj vďaka partnerskej spolupráci s PK Bring s. r. o.

Šláger sezóny, 72. minúta, bombardér Mikuš sa rozbieha k penalte na 2:0 a štvorbodový náskok pre Obyce. Pri Čiernych Kľačanoch stáli všetci svätí.

„Graus chytil prvú jedenástku v sezóne,“ usmieva sa tréner Juraj ŠABÍK.

„Snáď nikto na lavičke neveril, že po inkasovaní na 0:2 by sme ešte mali šancu na postup. Remíza nám nestačila, Obyciam skôr. Ale vedel som, že následne nemusia vyhrať v Tesárskych Mlyňanoch ani Sľažanoch,“ pridal.

Kanonier L. Švec v päťke vyrovnal na 1:1, Roman spoza šestnástky trafil na 1:2, Čierne Kľačany štyri posledné kolá už rozbili so skóre 21:2 a odpálili majstrovský ohňostroj. Preskočili prekážky – po marcovej prehre 2:4 v Hosťovciach sa takmer hodinu na tréningu iba rozprávali – a mali bilanciu 20-2-2 so skóre 96:25. A to pritom iba v jednom dueli boli v kompletnej zostave.

Čiernokľačanci debatujú o práve postupu do VI. ligy. (zdroj: Martin Kilian ml.)

S rivalmi dominovali

„Okrem herného výbuchu v Sľažanoch (1:3) sme proti všetkým popredným tímom dominovali doma aj vonku. Podstatné bolo zvládnuť dôležitý jarný zápas v Tesárskych Mlyňanoch (3:1), tiež jesenné víťazstvo 3:1 v Topoľčiankach, ktoré bolo o taktickej pripravenosti a cením si ho o niečo viac než májové v Obyciach,“ vymenoval tréner Šabík,

Brankár Graus vychytal štyri nuly, defenzíva na čele s Horvátom iba šesťkrát inkasovala viac než raz, stred stmeľoval P. Švec, Roman bol všade a nestarnúci Michaľák (42-ročný!) dizajnoval akcie 29-gólovému L. Švecovi v tandeme s Gajdošom. V partii vekového priemeru 31,7 sa skvele chytil aj 19-ročný Šegeda. Mašinu nezabrzdil ani diskutovaný zimný odchod exligistu Pavelku.

Majstrovský pohár prevzal kapitán Peter Švec. (zdroj: Martin Kilian ml.)

S odchovancami a bez platenia

Čierne Kľačany sú ostrovčekom stability medzi turbulentnými klubmi, jedenásť mien dnešnej zostavy bolo na súpiske trebárs už v roku 2014. Neuveriteľných 19 z 22 hráčov (86%) sú domáci a trinásti nikdy neprestúpili! Zvyšní traja legionári (Michaľák, Graus, Horvát) sú v klube už dokopy 16 sezón. Vyhrať ligu s odchovancami a „platiť“ im iba pivom a párkami – klobúk dole!

„Chalani sú verní, nepotrebujú za tridsať eur na zápas bozkávať dres iného klubu,“ kvituje Juraj Šabík. „Poznáme naše dobré i zlé futbalové aj ľudské vlastnosti – a to je veľká výhoda. Presne vieme, kto je v akej fáze zápasu na čo pripravený. S chalanmi som vyrastal a dlhé roky hrával. Pracovalo sa mi s nimi nadštandardne, odmakali celú prípravu a tréningová účasť bola dobrá ako málokde inde,“ pochvaľuje si 36-ročný tréner, ktorý si napriek boľavému trieslu na osem zápasov odskočil na ihrisko a strelil dôležité góly v Ladiciach a Nevericiach.

Čiernokľačanci finišovali sezónu v sobotu proti Velčiciam, návštevu potešili triumfom 7:1. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Učil ich riskovať

Áčko prevzal pred piatimi rokmi v sezóne bez topkanoniera L. Šveca a bolo z toho dvanáste miesto. No štyri ďalšie sezóny? Iba 12 prehier zo 73 zápasov a takmer 300-gólová salva. Čiernokľačanci pochopili modernu a doma už takmer štyri roky neprehrali.

„Chalanov som sa snažil učiť atraktívny prejav a riskovať, nie klasické dedinské nakopávanie. Najprv sme dostávali lacné góly, ľudia hromžili, prečo sa s loptou vzadu hráme a nekopneme ju hore. Postupne sme ju vedeli čoraz lepšie podržať a rozohrať, veľa našich hráčov ľúbi loptu. Mnohé sme si zautomatizovali a nemusíme si kričať z lavičky,“ prezradil Juraj Šabík.

Juraj Šabík za Čierne Kľačany najprv úspešne hral, následne úspešne trénoval. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Sokol ale ďalej letí bez neho. „Rád ostanem v klube, no nestíham skĺbiť trénovanie s rodinou a prácou. Nedá sa stále uprednostňovať niečo na úkor niečoho,“ povedal tréner, ktorý sa lúči na vrchole.

A ďakuje. „Veľmi rád by som poďakoval všetkých chalanom z mužstva, titul vybojovali veľakrát aj za cenu zranení. Taktiež fanúšikov, sprevádzali nás na takmer každý vonkajší zápas. Špeciálne poďakovanie patrí manželke Kristínke, bez nej by som to určite nemohol robiť. Prvenstvo venujem do neba otcovi Júliusovi,“ zakončil Juraj Šabík.