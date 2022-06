Je to kľačianska liga! Rekordér „Piťo“ už aj strelcom

Povedali na margo

Peter Kršiak (stredopoliar): „Je to moje tretie víťazstvo v siedmej lige s Čiernymi Kľačanmi a znovu musím povedať, že prvoradá bola výborná partia na čele s trénerom Jurom Šabíkom. Žiaľ, končí. Hráme zadarmo, za pivo a salámový chleba, a tak by to na dedine malo byť. Zlomové víťazstvo bolo na Obyciach, ale aj v Topoľčiankach sme odohrali veľmi dobrý zápas. Oslavy boli priam výborné, chalani bojovali až do tretej rána. Určite som za to, aby sme využili právo postupu. Musíme však vyriešiť pár aspektov – priniesť dve-tri posily, lebo šiesta liga je veľmi kvalitná, a dôležitý bude postoj obce ako najväčšieho sponzora klubu, keďže vyššia súťaž bude finančne náročnejšie.“

Marko Graus (brankár): „Pred sezónou nikto nevedel, čo s nami a futbalom bude. Prekvapila nás strata v prvom kole s Hosťovcami. Ale potom sme sa zomkli ako kolektív a na jeseň takmer iba vyhrávali. Zimná príprava i sústredenie prebehlo veľmi dobre. Jar sme ale odštartovali veľmi zle, na Hosťovciach sme vyhoreli, bol to asi najhorší zápas, aký som v Čiernych Kľačanoch zažil. Neskôr sme znovu vybuchli v Sľažanoch a nik nevedel, čo bude. Ale vtedy sme dostali fazónu, zlomovo vyhrali v Obyciach, zvládli aj nervózny zápas v Nevericiach, kde rozhodca pískal veľmi dobre, že to domáci videli inak, je ich problém. O postupe sa porozprávame, nebude to rozhodnutie jedného človeka. Rád by som si vyskúšal šiestu ligu, odmalička som chytal vyššie súťaže. Či ale pôjdeme hore alebo nie, neovplyvní to moje rozhodnutie zostať v klube. V Čiernych Kľačanoch som veľmi spokojný, tu je moje srdce.“